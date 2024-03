Dengue: SP confirma 10 mil novos casos, total vai a 376 mil

O estado de São Paulo confirmou 10.048 novos casos de dengue nas últimas 24 horas. Os casos prováveis (que tem alto indicativo de dengue, mas podem ter sido fechados somente com avaliação clínica, sem exames) também tiveram uma elevação no mesmo patamar: 9,5 mil novos registros.

Ao todo, o estado chegou a 376.99 diagnósticos confirmados e 514.165 suspeitos. As mortes confirmadas, contudo, não tiveram mudança nas últimas 24 horas. O indicador segue em 158 registros fatais. As mortes suspeitas, que ainda requerem investigação, somaram sete novos registros.





O estado registra maior parte dos casos de dengue na faixa etária entre 20 e 49 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Os sintomas mais comuns são febre, náusea, além de dor de cabeça e no corpo.