Saúde Dengue: testes positivos voltam a crescer e chegam ao nível mais alto desde maio de 2024 no Brasil Cerca de 3 a cada 10 exames realizados em laboratórios particulares do país confirmavam a arbovirose no final de março

A taxa de positividade – proporção dos testes realizados que tem resultado positivo – para a dengue chegou, no fim de março, ao nível mais alto desde maio do ano passado nos laboratórios particulares do Brasil.

Os números são da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), que responde por 80% dos exames realizados na saúde suplementar.

De acordo com as informações da entidade, a taxa estava estável em cerca de 20%, ou seja, 2 a cada 10 testes confirmavam um caso de dengue.

Porém, voltou a crescer nas últimas semanas e, no período de 16 a 22 de março, chegou a 28,9%. Segundo a associação, o aumento evidencia “um crescimento expressivo na circulação do vírus pelo país”.

Para o patologista clínico e líder do Comitê Técnico de Análises Clínicas da Abramed, Alex Galoro, o número reforça a importância de a população e as autoridades de saúde estarem atentos ao avanço da arbovirose:

— Os dados epidemiológicos evidenciam um avanço preocupante da dengue no Brasil. Esse crescimento reforça a urgência de medidas preventivas, como o combate ao mosquito Aedes aegypti, ampliação da testagem e conscientização da população para evitar a proliferação da doença — diz.

De acordo com os dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde, até o último dia 29 o Brasil já contabilizava 824,4 mil casos prováveis de dengue e 468 óbitos, além de outros 723 em investigação em 2025.

São mais mortes em três meses do que o registrado ao longo de anos como 2017, 2018 e 2021 inteiros.

Em 2024, o país enfrentou uma alta inédita do vírus e bateu o recorde de casos e vítimas fatais, com 6,6 milhões de infectados e quase 6,3 mil mortes.

