Dentes também envelhecem: veja o que acontece e o que pode ser feito para reverter o sorriso cansado Alguns problemas surgem com o passar do tempo, mas podem ser revertidos

Como tudo no corpo, até os dentes envelhecem. Eles não têm rugas, mas demonstram o passar do tempo. Conheça os principais impactos da idade nos dentes e o que pode ser feito para manter o sorriso jovial, mas é fundamental consultar seu dentista.



Dentes mais escuros

Essa você já suspeitava, não? Os dentes começam brancos porque são revestidos de esmalte – uma camada de 1,5 a 3 mm de espessura de material semitranslúcido e calcificado, que é a substância mais dura do corpo. À medida que o esmalte se torna mais transparente, a dentina marrom-amarelada abaixo dele se torna mais visível.

E, com o tempo, esse esmalte também escurece ao absorver manchas de alimentos e bebidas pigmentadas, como café, vinho tinto, chá e nicotina.

Dentes brancos são associados à juventude e saúde. E ainda refletem a luz, iluminando todo seu rosto.

O que fazer: Há uma grande variedade de tratamentos de clareamento disponíveis – tanto em casa quanto no dentista. Eles geralmente usam peróxidos para oxigenar as manchas e dissolvê-las. Os kits caseiros geralmente vêm com moldeiras que você molda nos dentes e preenche com gel.

Como sempre, os resultados são melhores no consultório, quando o profissional pode aplicar agentes clareadores mais fortes ou usar tratamentos a laser para acelerar o processo. Mas seus dentes e gengivas podem ficar sensíveis, então é fundamental conversar com o dentista.

Gengivas retraídas

Gengivas rosadas e saudáveis são um sinal fundamental de saúde bucal. Mas, com o tempo, podem regredir devido a doenças gengivais. Isso ocorre quando a placa bacteriana, formada por alimentos, bactérias e saliva, se acumula ao redor da linha da gengiva. Isso irrita a gengiva, levando à inflamação e retração.

A escovação inadequada também pode causar o problema, regredindo até cerca de 2 mm ao longo de uma década.

O que fazer: Confira se está escovando da forma certa, com uma escova macia e sem pressão demais. Em casos de maior retração, um enxerto gengival pode ser realizado para restaurá-la. Isso envolve a retirada de um pequeno pedaço de pele do céu da boca que será colocado na linha da gengiva.

Dentes mais curtos

O dente da frente mede, em média, cerca de 10 a 12 mm de comprimento. Mas são anos de trabalho árduo, mordendo alimentos (além de tampa de caneta e tentativas de abrir embalagens) e o desgaste faz com que você possa perder entre 0,2 mm e 1 mm de comprimento do dente a cada década após os 20 anos.

O que fazer: Caso isso esteja realmente te incomodando, converse com seu dentista sobre as facetas. Isso envolve lixar a parte da frente dos seus dentes naturais e colar uma nova superfície, quase como uma unha postiça, mas mais duradoura e feita no formato e cor ideais para você.

Dentes tortos

Com o passar do tempo, os dentes vão se movendo pelos anos de mastigação e por uma leve perda óssea no maxilar inferior. Aos poucos, eles vão se deslocando para o centro e podem ficar tortos ou apinhados — especialmente na arcada de baixo.

O que fazer: Você pode voltar a usar aparelho ortodôntico fixo, como na adolescência. Também há moldeiras de plástico transparente no formato dos seus dentes, que podem ser colocadas sobre eles, exercendo uma pressão indolor, mas constante, com o objetivo de colocá-los de volta no lugar.

Lábios finos e sem cor

Os lábios também envelhecem. Com o passar dos anos, há perda de colágeno: 1% ao ano após os 25 anos. Assim, a parte inferior do rosto começa a cair, diminuindo o sorriso e fazendo aquela curvinha para baixo, que dá um certo ar de desânimo. A perda de colágeno também faz com que os lábios fiquem menos carnudos e, como o suprimento sanguíneo para o rosto e os lábios também se torna menos eficiente com a idade, eles também tendem o tom rosado.

O que fazer: Exercícios físicos podem ajudar a manter o fluxo sanguíneo para o rosto, ajudando os lábios a manter a tonalidade. Como os lábios ficam mais secos com a idade – devido à menor quantidade de colágeno e ao ácido hialurônico hidratante na pele – também será útil mantê-los hidratados com bálsamos, além de protegê-los com protetor solar para se proteger dos raios UV do envelhecimento.

