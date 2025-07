A- A+

BRASIL Dentista é vítima de importunação sexual por paciente em Minas Gerais: "Me senti um lixo" Vídeo da câmera de segurança instalada no consultório mostra o momento em que o homem está na cadeira com as partes íntimas à mostra e se masturbando

Uma dentista de 35 anos foi vítima de importunação sexual enquanto atendia um paciente na cidade de Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem, identificado como Rames Ossen Ali Júnior, aparece em vídeo cometendo o crime. As informações são do g1 Minas Gerais.

Vídeo da câmera de segurança instalada no consultório mostra o momento em que o homem está na cadeira com as partes íntimas à mostra e se masturbando.

Em relato à polícia, a dentista disse que o homem chegou à clínica, efetuou o pagamento pelo serviço e entrou no consultório.

Pouco tempo depois, ele começou a apresentar um "comportamento fora do comum" e tentou retirar a máscara cirúrgica que a profissional usava.

Foi quando a dentista repreendeu o homem e percebeu que ele estava com o órgão genital para fora da calça.

Em seguida, a dentista saiu às pressas do consultório para pedir ajuda.

Aos policiais militares, o homem afirmou que não se lembrava do episódio por usar medicação para ansiedade que o deixa "atordoado".

A Polícia Militar realizou a prisão e encaminhou o paciente, que seria comerciante de uma drogaria de Igarapé, à delegacia.

A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual. Em seguida, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, também na Grande BH. Uma investigação foi aberta.

"Me senti um lixo"

Em entrevista ao g1 Minas Gerais, a dentista afirmou ter ficado "com medo" e "vergonha", além de ter se sentido "um lixo" pelo que aconteceu.

"Me senti um lixo. Como mulher, a gente passa constantemente por situações desagradáveis. Já passei por situação ruim na rua, já fui perseguida. Isso traz pra gente muitos gatilhos, que deixa a gente insegura", disse a dentista, que pediu para não ser identificada.

A mulher disse que só percebeu a cena quando se afastou para pegar um equipamento para seguir com o tratamento.

"De repente voltei meu olho para frente e vi que ele já estava com as partes de fora e balançando. Na hora que me situei da situação, meu reflexo foi sair da sala correndo e pedir que a secretária chamasse a polícia", contou.

A vítima relatou ainda ter ficado escondida em outra sala da clínica até a chegada da polícia, que usou as imagens para levar o homem preso.

"Eu estava dentro do meu ambiente de trabalho, um local que teoricamente teria que ser seguro pra mim. Lá tem câmera em todos os lugares. [...] A gente fica sempre com medo e frustrada. Trabalhei e lutei muito pra conseguir a minha formação. Trato todo mundo com carinho e respeito. E é o que a gente espera: respeito", afirmou.

Clínica se solidariza

Em nota, a clínica afirmou que, assim que o problema foi identificado, tomou as providências, como registrar Boletim de Ocorrência e acionar o departamento jurídico.

"A clínica repudia veementemente qualquer tipo de assédio e violência e reforça o compromisso com a segurança, dignidade e integridade dos funcionários e pacientes. A empresa segue colaborando com as autoridades que investigam o caso", afirmou o estabelecimento.



