SAÚDE BUCAL Dentista esclarece os principais mitos e verdades sobre saúde bucal; saiba quais Cirurgião dentista Aline Damasceno explica os principais cuidados com os dentes

Cuidar da saúde bucal não é nada complexo. Mas o que se encontra de forma incontável na internet são receitas milagrosas e “lendas urbanas” sobre o assunto. Qualquer busca é possível cair em armadilhas. E pior, em vez de acreditar que está fazendo bem e cuidando bem do seu sorriso, você, na verdade, pode cair no engano e prejudicar a sua saúde. A cirurgiã-dentista Aline Damasceno lista e explica os principais mitos e verdades sobre os cuidados com a saúde bucal. Confira:

1) Chiclete sem açúcar auxilia contra as cáries: MITO

A prevenção de cáries se dá através da escovação e uso do fio dental completados com o uso de um bochecho que contenha flúor. O chiclete sem açúcar não causa cárie, mas está longe de prevenir. Além disso, a mastigação excessiva de chicletes pode levar a uma fadiga muscular (dos músculos relacionados a abertura e fechamento da boca), acentuar problemas na ATM (articulação têmporo mandibular) e acentuar problemas relacionados ao bruxismo.

2) O dente do siso sempre deve ser extraído: MITO

O dente do siso normalmente não possui espaço na arcada dentária para sua correta erupção. Assim, na maior parte dos casos, nasce fora de posição, empurrando outros dentes, o que pode causar inflamação dos tecidos ao redor e, em casos mais graves, um trismo mandibular (caso em que o paciente não consegue abrir a boca, além de ficar com muita dor no local). Quando ele está corretamente posicionado não há necessidade de extração, mas isso ocorre na minoria dos casos.

3) Bicarbonato de sódio ajuda a clarear os dentes: MITO

O bicarbonato de sódio nunca deve ser utilizado com o intuito de clarear os dentes. O produto é altamente abrasivo e seu uso inadequado pode provocar um desgaste exagerado do esmalte dentário, causando sérios danos. Existem outros produtos para o clareamento dentário que não prejudicam ou danificam o esmalte dos dentes. O bicarbonato deve ser utilizado somente pelos dentistas na intenção de promover uma limpeza superficial do esmalte.

4) Dentes sensíveis se fortalecem como flúor: VERDADE

O flúor ajuda muito na sensibilidade dos dentes, através do processo de remineralização que ele provoca. Atualmente, entretetanto, existem formas mais eficientes de acabar com os dentes sensíveis, como o uso de laser, um método indolor e eficaz.

5) Enxaguantes bucais podem substituir a escovação: MITO

Os enxaguantes bucais apenas completam a higiene bucal, e de preferência aqueles que contem flúor em sua composição. A escovação e uso de fio dental são os métodos mais eficientes.

6) Clareamento dental sensibiliza os dentes: VERDADE

Antes de fazer o clareamento dental, é recomendado passar pela avaliação de um dentista. O processo de clareamento pode provocar um pouco de sensibilidade no período do tratamento. A sensibilidade depende muito também da substância que está sendo usada e da sua concentração

7) Escova dura limpa melhor: MITO

A escova nunca deve ser dura, sempre macia ou ultramacia e de cabeça pequena. A escovação deve sempre massagear a gengiva, sem usar muita força, que pode causar retrações gengivais e desgastar o esmalte. Durante sua visita ao dentista, ele vai orientá-lo sobre como deve ser feita a escovação. Escovar a língua, bochechas e tecidos próximos também é muito importante, pois nessas regiões temos bactérias que ficam acumuladas, causando mal hálito.

8) É preciso usar grande quantidade de pasta dental: MITO

Coloque uma quantidade que ocupe o sentido transverso da escova. Mais do que isso você estará disperdiçando pasta pois isso não aumenta os benefícios, e aumentando a chance de engolir esse excesso, principalmente nos casos das crianças.

9) A higienização noturna é a mais importante: VERDADE

Devemos escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia e usar o fio dental em todas elas, toda escovação é importante. Mas o período da noite é importantes pois é quando o alimento ficará mais tempo acumulado nos dentes e tecidos bucais.

10) Chá verde escure os dentes: VERDADE

O consumo regular de chá verde, ou qualquer outro chá, assim como café, refrigerantes a base de cola, ou qualquer alimento com muito corante, vai provocar um escurecimento mais rápido dos dentes.

