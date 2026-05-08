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SAÚDE Dentro do navio de luxo no centro de surto de hantavírus: cobrava até R$ 168 mil por expedição polar Com capacidade para 170 passageiros, o MV Hondius reúne suítes sofisticadas, restaurante, biblioteca e estrutura para viagens extremas

O surto de hantavírus que colocou o navio holandês MV Hondius sob atenção internacional contrasta com o perfil exclusivo da embarcação: trata-se de um cruzeiro de luxo voltado a expedições polares, com tarifas que variam entre 15 mil e 24 mil por passageiro, e que podem ultrapassar os 29 mil, cerca de R$ 168 mil, em suítes de categorias superiores.

Lançado em 2019 e operado pela empresa holandesa Oceanwide Expeditions, o Hondius é considerado o primeiro navio polar do mundo registrado como Classe 6, classificação que atende aos critérios mais rigorosos do Lloyd's Register para embarcações com casco reforçado para gelo. Com 107,6 metros de comprimento, 17,6 metros de largura e deslocamento de 5.590 toneladas, o navio foi projetado para enfrentar condições extremas em regiões como o Ártico e a Antártida.

Luxo voltado à exploração

Apesar do foco técnico, o interior da embarcação oferece uma experiência de alto padrão. Entre as áreas comuns estão um salão panorâmico, restaurante principal, biblioteca, bar, salas de conferência e um convés inteiro dedicado à observação da paisagem e a atividades educativas em vários idiomas. Há ainda equipe médica permanente a bordo, estrutura essencial em viagens remotas.





O restaurante funciona como um dos principais pontos de convivência entre os passageiros e serve pratos como risoto de abóbora, em um ambiente mais informal que o habitual em cruzeiros tradicionais. Após as expedições em terra, os viajantes costumam se reunir nesses espaços para palestras, conversas e observação da fauna.

As 80 cabines variam entre suítes com varanda privativa e acomodações mais compactas com vigias. Embora o conforto esteja presente, a proposta prioriza a funcionalidade para longas travessias em ambientes hostis, mais do que o luxo ostensivo.





O navio de cruzeiro também dispõe de cabines triplas com beliches e janelas tipo vigia Foto: Divulgação

Estas são as suítes disponíveis no navio de cruzeiro MV Hondius, com janelas amplas e que oferecem muito espaço e conforto Foto: Divulgação

Outro ângulo da sala de jantar mostrando a vista do exterior do MV Hondius Foto: Divulgação

Buffet a bordo do MV Hondius, com uma seleção de pães, frios, queijos e vegetais no restaurante do navio Foto: AFP

Esta imagem mostra a sala de jantar do navio de cruzeiro de expedição, um dos principais espaços comuns durante a viagem Foto: Divulgação

O perfil dos passageiros também foge do turismo convencional. Segundo a operadora, o público costuma ter entre 45 e 65 anos, alto poder aquisitivo e forte interesse por natureza, fotografia, observação de aves e biologia, um nicho disposto a pagar caro pela experiência de explorar algumas das regiões mais isoladas do planeta.

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