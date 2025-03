A- A+

mundo Dentro do submarino Sindbad: saiba como era o passeio turístico antes da tragédia no Egito Embarcação turística transportava 44 passageiros russos no momento do naufrágio, enquanto navegava na costa de Hurghada

Imagens de dentro do submarino Sindbad revelaram como pode ter sido os últimos momentos dos turistas russos que estavam a bordo da embarcação que afundou, nesta quinta-feira, no Mar Vermelho do Egito. O acidente ocorreu a cerca de 1 km da costa de Hurghada, durante um passeio com turistas russos para ver os corais da região.

Seis pessoas que estavam dentro da embarcação morreram, segundo autoridades locais. Outros 38 passageiros foram resgatados com vida, mas nove ficaram feridos e foram hospitalizados. No total, a embarcação, transportava mais de 40 pessoas, entre elas 15 crianças.





Turistas no interior do Sindbad — Foto: Reprodução

A bordo do submarino Sindbad, turistas embarcam em uma jornada subaquática a 24 metros abaixo da superfície do Mar Vermelho. A experiência proporciona uma visão única do ecossistema marinho. No vídeo, crianças aparecem observando com fascínio a movimentação dos cardumes coloridos através das janelas circulares.





Mergulhadores também participam ativamente do passeio, acenando para os visitantes e alimentando os peixes, tornando o momento ainda mais interativo. Em uma das cenas, uma família pressiona as mãos contra o vidro e sorri enquanto um mergulhador registra o momento do lado de fora.

Antes da imersão, os passageiros são levados até o submarino em um barco, onde recebem instruções detalhadas sobre a experiência. Já a bordo, acomodam-se em um esopaço limitado enquanto um guia turístico, por meio de alto-falantes, explica detalhes sobre a vida marinha e o funcionamento da embarcação.

Como era o submarino?

O submarino Sindbad é uma das atrações turísticas mais populares de Hurghada, oferecendo uma "experiência única" para quem deseja explorar o mundo subaquático do Mar Vermelho sem precisar mergulhar.



O passeio a bordo do Sindbad dura de uma a três horas e permite que os passageiros observem de perto peixes coloridos, polvos, caranguejos e outras espécies marinhas em seu habitat natural. Durante a expedição, um guia apresenta informações sobre a fauna e a flora marinha, tornando a experiência ainda mais educativa e envolvente.

- In Hurghada, Egypt, a tragic accident claimed six lives, including five Russians, when the "Sindbad" bathyscaphe crashed into a reef during a routine underwater excursion on March 27, 2025, around 10 a.m., about one kilometer from the coast.



The submarine, owned by the… pic.twitter.com/NLgtO39xfO — The Informant (@theinformant_x) March 27, 2025

Construído na Alemanha, o Sindbad é considerado um dos submarinos turísticos mais modernos do mundo. Com mais de 20 metros de comprimento, ele pode acomodar até 44 passageiros. Sua principal característica são as amplas janelas panorâmicas, feitas de material plástico resistente, que proporcionam uma visão clara e abrangente dos recifes de corais e da vida marinha local.

Como foi o acidente?

Segundo o jornal egípcio Al Masry al-Youm, a embarcação Sindbad afundou em frente à marina de um dos hotéis mais famosos de Hurghada. Fontes confirmaram ao jornal que 21 ambulâncias foram mobilizadas para transportar os feridos a hospitais devido à gravidade de suas condições.

Relatórios iniciais afirmaram que os turistas a bordo do Sindbad eram de "nacionalidades diferentes", mas a embaixada russa no Cairo disse à NBC que todos a bordo eram cidadãos russos. O submarino estava navegando em uma das praias na área do calçadão turístico da cidade. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre causas do naufrágio.

"No dia 27 de março por volta das 10:00, a uma distância de 1 km da costa, ocorreu um acidente do batiscaf ambulante 'Sindbad', pertencente ao hotel de mesmo nome. Batiskaf realizou uma excursão subaquática regular com inspeção do recife de coral. Além dos membros da tripulação, havia 45 turistas a bordo, incluindo menores. Todos eles são cidadãos russos", disse a embaixada russa em comunicado.

Veja também