A- A+

BRASIL Denúncia da PGR contra Bolsonaro 'foi o melhor presente', diz aniversariante José Guimarães Em meio a comemoração, o petista fez um discurso no microfone e citou a denúncia com entusiasmo

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), celebrou o seu aniversário em uma festa nesta terça-feira, 18, com um segundo motivo para comemoração: a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) horas antes por tentativa de golpe.

Antes de soprar a vela do bolo, Guimarães fez um discurso no microfone e citou a denúncia com entusiasmo. "Que essa noite nos dê cada vez mais força e energia", afirmou o líder diante dos convidados. "A PGR denunciar o Bolsonaro foi o melhor presente que eu recebi de aniversário", comemorou.



A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também enalteceu a denúncia da PGR. "O líder Guimarães celebra aniversário recebendo um presente muito especial para aqueles que defendem a democracia: a denúncia de Jair Bolsonaro", disse, seguida de palmas.

Ao seu lado, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-CE), também brincou: "Belo presente de aniversário que ele ganhou, né? Um privilégio", afirmou. Durante a festa, alguns deputados do PT comentaram que o aniversário tinha dois motivos para brindes.



A Procuradoria-Geral da República acaba de protocolar a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado. O Brasil vive um momento histórico! Nossas instituições republicanas e democráticas estão sólidas e determinadas na defesa da democracia.



Este… — José Guimarães (@guimaraes13PT) February 19, 2025

Guimarães fez um discurso ao lado de Gleisi, Wagner e os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Talíria Petrone (PSOL-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Tábata Amaral (PSB-SP), entre outros Na mesa do líder de governo, estava sentado o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), reeleito no município.

Também compareceram à festa o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), o líder do PSB na Câmara, Pedro Campos (PE), e demais parlamentares. A festa foi realizada em um bar no Setor de Clubes Esportivos Sul de Brasília, com petiscos como porções de carne e de camarão e batatas fritas, ao som de música ao vivo.



Veja também