Rio de Janeiro Denúncia de mãe leva à prisão de coordenadora suspeita de tortura a crianças em creche do Rio Cinco funcionárias também foram indiciadas; agressões começaram em 2024 e afetaram crianças de 4 a 6 anos, segundo a polícia

Uma denúncia feita por uma mãe sobre o sufocamento do filho levou a Polícia Civil a descobrir suspeitas de tortura em uma creche de Copacabana e resultou, nesta quinta-feira, na prisão preventiva da coordenadora pedagógica Daniele de Oliveira Bispo. À medida que o caso avançava, outras responsáveis apresentaram relatos semelhantes, e pelo menos quatro crianças, entre 4 e 6 anos, foram identificadas como vítimas. Segundo a polícia, além de Daniele — acusada de puxões de cabelo, sufocamentos e isolamento de alunos — outras cinco funcionárias que tinham conhecimento das agressões também foram indiciadas.

De acordo com as investigações, as agressões começaram em 2024 e provocaram impactos emocionais nas crianças, que passaram a demonstrar medo da coordenadora, dificuldade para ir à escola e problemas na alimentação. A denúncia inicial foi feita por uma mãe que informou que o filho teria sido agredido e sufocado pela profissional durante a alimentação dentro da unidade.

Daniele foi presa na creche onde trabalha atualmente, no Méier, na Zona Norte do Rio. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), com apoio da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI).

