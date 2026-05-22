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ADMIRAÇÃO Fã de Deolane Bezerra perde viagem para SP e lamenta: "Era minha primeira vez fora do Brasil" Admiradora publicou registro nas redes sociais

A influencer Tamires Silva, de 34 anos, mais conhecida como ‘Queridíssima’ até diz ter tentado comprar uma passagem de avião, no Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul, para ir a São Paulo pedir a soltura da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que está presa preventivamente, após cumprimento de uma operação que investiga lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). Contudo, ela não obteve êxito ao tentar adquirir o bilhete.

>> Deolane Bezerra: relembre prisão da influenciadora no Recife em 2024

Nesta sexta-feira (22), Tamires publicou um vídeo no Instagram, expondo a frustração. Vestindo uma camisa branca, estampando uma foto dela junto a Deolane, a recifense diz que tentou efetuar a compra, virtual e presencialmente, mas sem sucesso.

Deolane passou a noite na Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte de São Paulo, mas ainda pela manhã foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do estado.

“Estou indo para casa. Não consegui comprar a passagem. Era a primeira vez que eu ia para fora do Brasil. Estou muito triste. Queria muito estar indo hoje para São Paulo fazer minha caravana para soltar minha Deolane. Estou muito triste”, comentou.

Veja o vídeo

Ela não disse por qual companhia aérea tentou comprar a passagem, mas teria recorrido a amigos e diversas empresas. Em outro vídeo, jantando no aeroporto, ‘Queridíssima’ afirmou que a assessoria dela estava tentando resolver a questão.

"Confio até debaixo d’água"

Na quinta-feira (21), após saber da prisão de Deolane, a influencer recifense publicou um vídeo dizendo que confiava na inocência da ídola. Após a repercussão da fala, ela ganhou cerca de 2 mil seguidores no Instagram, chegando aos 368 mil.

Tamires é uma das fãs que torceram pela liberdade de Deolane, em frente à Colônia Penal Feminina do Recife, na Zona Oeste da cidade, quando ela e a mãe, Solange Bezerra, foram presas num hotel da Zona Sul do Recife, na Operação Integration.

Na época, o trabalho da polícia apurava participação em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Deolane era investigada por supostamente integrar uma quadrilha que movimentou cerca de R$ 3 bilhões num esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar.

Já Solange foi investigada por realizar transferências para duas empresas investigadas na operação: Pay Brokers Cobrança e Serviço e a Pixs Brasil Cobrança e Serviços.

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