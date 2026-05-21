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INFLUENCIADORA DIGITAL Deolane Bezerra presa: influencer tentou carreira na música e ostentava mansões, joias e carros Investigação do Ministério Público de São Paulo aponta movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada da advogada e bloqueio de R$ 27 milhões em bens e ativos

A nova prisão de Deolane Bezerra, realizada nesta quinta-feira durante a Operação Vérnix, voltou a colocar em evidência não apenas o patrimônio milionário ostentado pela influenciadora, mas também sua trajetória pública marcada pela exposição da vida pessoal e do relacionamento com o funkeiro MC Kevin. Investigada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), ela teve R$ 27 milhões bloqueados pela Justiça.

Segundo os investigadores, Deolane teria recebido recursos provenientes da facção criminosa por meio de uma transportadora de cargas sediada em Presidente Venceslau, no interior paulista, apontada como braço financeiro da cúpula do PCC. A operação também teve como alvo Marco Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção, além de familiares e operadores financeiros ligados ao grupo.

Música em homenagem a MC Kevin marcou virada pública

Em novembro de 2021, meses após a morte de MC Kevin, Deolane lançou a música “Meu Menino”, primeira canção de sua carreira. A composição, escrita por ela própria, foi apresentada como uma homenagem ao cantor, com quem viveu um relacionamento intenso e amplamente acompanhado nas redes sociais. O casal chegou a realizar um casamento simbólico em Tulum, no México, pouco antes da morte do funkeiro, que caiu da sacada de um hotel no Rio, em maio daquele ano.

No clipe, gravado em uma fábrica no centro de São Paulo, Deolane aparece vestida de noiva enquanto canta sobre saudade e vazio diante da ausência do companheiro. Em um dos trechos, questiona o valor do luxo sem a presença dele. Na época do lançamento, ela afirmou:

"Eu me emocionei muito durante as gravações, senti na pele cada cena que gravava ali, me entreguei de corpo e alma e o trabalho ficou sensacional".

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Nos anos seguintes, a influenciadora passou a associar a própria imagem a uma rotina de ostentação nas redes sociais. Deolane exibia viagens internacionais, joias, carros de luxo e uma coleção de imóveis que ela mesma numerava como “casa 10”, “casa 11” e “casa 12”. Uma das propriedades mais comentadas foi uma mansão temática em Orlando, nos Estados Unidos, apresentada por ela com a frase: "Não é ostentação, é superação".

Outro imóvel frequentemente mostrado pela influenciadora fica em um condomínio de luxo em São Paulo. A residência possui cerca de 1.700 metros quadrados, seis suítes, sala de cinema, piscina, estúdio de gravação, palco para shows e garagem para dez carros.

De acordo com o inquérito, a polícia identificou depósitos fracionados abaixo de R$ 10 mil, prática conhecida como “smurfing”, circulação de valores milionários sem origem comprovada e movimentações incompatíveis com a renda formal declarada pela influenciadora. Os investigadores sustentam que a exposição pública e as atividades empresariais funcionavam como “camadas de aparente legalidade” para ocultar recursos ilícitos.

Esta não é a primeira vez que Deolane enfrenta acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. Em 2024, ela foi presa no Recife durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investigava um esquema ligado a jogos ilegais e ocultação de patrimônio. Na ocasião, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros dos investigados, além do sequestro de carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.

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