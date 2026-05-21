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INTEGRATION Deolane Bezerra: relembre prisão da influenciadora no Recife em 2024 Naquele ano, Deolane Bezerra foi um dos alvos da Operação Integration

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A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 38 anos, volta ao noticiário nacional após ser presa nesta quinta-feira (21), na mansão dela, em Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. Ela é um dos alvos da Operação Vérnix, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e da Polícia Civil, que investiga lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

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Ao todo, estão sendo cumpridos neste dia seis mandados de prisão preventiva e ordens de busca e apreensão. Contudo, não é a primeira vez que Deolane Bezerra é presa.

Natural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, ela já foi alvo de outras operações da polícia, mas em 4 de setembro de 2024, ela e a mãe, Solange Bezerra, foram presas num hotel da Zona Sul do Recife, na Operação Integration.

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Na época, o trabalho da polícia investigava participação em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Deolane era investigada por supostamente integrar uma quadrilha que movimentou cerca de R$ 3 bilhões num esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar. Já Solange foi investigada por realizar transferências para duas empresas investigadas na operação: Pay Brokers Cobrança e Serviço e a Pixs Brasil Cobrança e Serviços.

A investigação começou em abril de 2023 e contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Bens apreendidos na operação

Duas aeronaves e dois helicópteros avaliados em R$ 127 milhões;

Cinco automóveis de luxo avaliados em R$ 24.440.196,79, 37;

Bolsas femininas de luxo;

76 anéis;

17 joias de diversos modelos;

16 relógios de luxo.

Cinco dias na cadeia e descumprimento de medida

Deolane e Solange Bezerra foram levadas à Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife. Após cinco dias presa, por volta das 15h10 do dia 9 de setembro de 2024, a advogada teve a prisão preventiva convertida em domiciliar com cumprimento de medidas cautelares. Antes da liberação, os admiradores montaram paredões de som nos arredores do presídio e bradavam frases de efeito, como "Solta Deolane".

Ao sair, sendo levada nos ombros por um integrante da equipe dela até o carro que a transportaria, foi ovacionada pelos fãs. A mãe, no entanto, permaneceu presa. Em entrevista à imprensa, Deolane disse que era vítima de “uma prisão criminosa”. Ela disse também que era injusta, arbitrária e tinha sido fruto de "abuso de autoridade".

Buíque

Uma das condições da conversão da prisão era de que Deolane Bezerra não se manifestasse sobre o processo da Integration. Por isso, no dia seguinte, logo após chegar ao Fórum Rodolfo Aureliano, na Joana Bezerra, Centro do Recife, para assinar o termo de cumprimento de prisão domiciliar, foi conduzida novamente à cadeia.

Dessa vez, a PCPE levou Deolane Bezerra para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, a cerca de 280 quilômetros da capital. Ela chegou ao local por volta das 21h25 daquele dia 10 de setembro.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE), a ex-A Fazenda foi separada das demais presas para ter resguardada a integridade física dela.

"Por questão de segurança e em razão do processo tramitar em segredo de justiça, mais informações não poderão ser repassadas", disse a pasta, à época, por meio de nota.

Após 14 dias em Buíque, a influenciadora deixou a prisão, em 24 de setembro de 2024. O responsável pela ordem judicial foi o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, então relator do caso. Naquele dia, Solange Bezerra e outros 15 alvos da operação também foram liberados.

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