Departamento de Educação dos EUA está no radar dos "cortes de gastos" de Musk e pode ser desmantelad

Como parte da campanha do bilionário Elon Musk e seus aliados para reduzir as agências federais e enxugar as contas públicas nos EUA, o alto escalão do governo do presidente Donald Trump avalia ações executivas para desmantelar o Departamento de Educação, segundo o jornal The Wall Street Journal.

As autoridades discutiram um decreto que encerraria todas as funções que não estivessem explicitamente escritas em um estatuto ou transferiria parte delas para outros departamentos, de acordo com fontes ligadas a pasta.

A ordem exigiria o desenvolvimento de uma proposta legislativa para abolir o departamento.

Procurada, a Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário.

Trump prometeu encerrar as atividades do departamento durante a corrida eleitoral, além de ter assumido o compromisso de limitar o envolvimento federal na educação e dar mais autoridade aos estados.

O departamento foi alvo de críticas dos conservadores ao longo do governo Biden, especialmente quanto as decisões de perdoar empréstimos estudantis e de estender as proteções contra a discriminação sexual na educação para pessoas LGBTQ.

Para alguns funcionários do governo, incluindo a equipe que trabalha com a indicada para o cargo de Secretária de Educação, Linda McMahon, a Casa Branca deve esperar para divulgar qualquer ordem executiva até depois da audiência de confirmação no Senado, que ainda não tem data marcada.

Antes mesmo de Trump assumir o cargo, a equipe de transição do governo teria elaborado um decreto para instruir o secretário de educação a desenhar um plano de eliminação do departamento e pedir ao Congresso que aprovasse essa iniciativa.

Na mira de Musk

O Departamento de Educação está entre as agências analisadas pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge), de Elon Musk, como parte de seus esforços para "reformular a burocracia federal". Alguns dos representantes do bilionário estavam trabalhando no prédio principal da pasta em Washington.

Na semana passada, o deputado Thomas Massie apresentou um projeto de lei para abolir o Departamento de Educação até o final de 2026.

— Burocratas não eleitos em Washington, D.C., não deveriam estar encarregados do desenvolvimento intelectual e moral de nossos filhos — disse ele, acrescentando: — Os estados e as comunidades locais estão em melhor posição para moldar currículos que atendam às necessidades de seus alunos.

Os assessores de Trump poderiam replicar a abordagem que usaram para desmontar as funções essenciais da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid). Nos últimos dias, os representantes de Musk obtiveram acesso a documentos confidenciais da agência, fecharam seu site, desativaram endereços de e-mail e disseram aos funcionários para não irem ao escritório.

A abolição total do departamento exigiria um ato do Congresso, e os legisladores há anos têm demonstrado pouco interesse em fazê-lo. Trump tentou, sem sucesso, fundir os departamentos de educação e trabalho em seu primeiro mandato.

Trump 2.0

De volta à Casa Branca, Trump divulgou orientações dizendo que avaliaria as alegações de discriminação sexual com base na “característica objetiva imutável de ter nascido homem ou mulher” em oposição à identidade de gênero. Isso efetivamente acabou com as proteções de Biden para gays e transgêneros na educação.

Mudanças internas: Trump remodela Departamento de Justiça enquanto retalia inimigos passados e se blinda contra dissidência interna

O magnata assinou ordens executivas separadas que instruíam o secretário de educação a trabalhar em planos para eliminar das escolas o que ele descreveu como “doutrinação radical”, para expandir a escolha de escolas e para combater o antissemitismo nas universidades.

Pelo menos 60 funcionários do Departamento de Educação, juntamente com um número desconhecido de supervisores, foram colocados em licença administrativa na noite de sexta-feira, informou Brittany Holder, porta-voz da Federação Americana de Funcionários do Governo, um sindicato de servidores federais.

A existência do departamento está codificada em lei, assim como grande parte do que ele faz. As principais atividades incluem a concessão de subsídios para alunos de baixa renda, a regulamentação de como as escolas atendem alunos com deficiências, a aplicação das leis de direitos civis e a administração do programa federal de empréstimos para estudantes.

