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DEPORTAÇÕES

Departamento de Estado dos EUA prende sobrinhas de general iraniano morto em 2020

O visto de ambas foi revogado, e elas estão sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega

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Vista externa da sede do Departamento de Estado dos EUA no bairro de Foggy Bottom, em Washington, D.C.Vista externa da sede do Departamento de Estado dos EUA no bairro de Foggy Bottom, em Washington, D.C. - Foto: Jim Watson / AFP

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a prisão e deportação de duas sobrinhas do general iraniano Qasem Soleimani, morto em janeiro de 2020 após um ataque americano ordenado pelo presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato.

Segundo o secretário de Estado, Marco Rubio, Hamideh Soleimani Afshar e sua filha tinham visto de residência permanente legal nos EUA e "viviam luxuosamente no país". O visto de ambas foi revogado, e elas estão sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), aguardando deportação do país.

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"Afshar é uma defensora declarada do regime iraniano, tendo celebrado ataques contra americanos e se referido ao nosso país como o 'Grande Satã'. O governo Trump não permitirá que nosso país se torne um lar para estrangeiros que apoiam regimes terroristas antiamericanos", disse Rubio em postagem no X.
 

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