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embaixada americana Departamento de Estado dos EUA retoma pressão por agrément e fala em ter trumpista em embaixada Demora na concessão do agrément levou aos EUA revogarem visto de embaixadora do Brasil em Washington

O Departamento de Estado dos EUA deu início aos trâmites internos para que o republicano Daniel Perez assuma a chefia da embaixada americana em Brasília, segundo declarou um porta-voz da pasta, em condição de anonimato.

Pivô da mais recente crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, o americano não recebeu ainda o agrément — termo que se refere à sinalização de que o país aceita o representante estrangeiro como embaixador em seu território.

O porta-voz afirmou ainda que a expectativa é que Perez assuma a função "o mais breve possível".

Tradicionalmente, o agrément é concedido antes do anúncio oficial de qual nome foi escolhido para assumir a chefia da representação.

Os EUA, no entanto, inverteram o costume diplomático e tornaram pública a escolha de Perez antes de obter a anuência do Brasil.

O anúncio foi mal recebido pelo governo federal que até o momento não concedeu o agrément. Em resposta, o governo americano revogou o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Nesta quarta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado lembrou que Perez foi aprovado pelo Senado americano como nome para assumir a embaixada no dia 7 de agosto.

Segundo o órgão, nesta terça-feira foram inciados "os trâmites processuais para permitir que o Embaixador Designado começe as consultas em preparação para sua missão, garantindo que ele esteja plenamente preparado para assumir o cargo assim que o processo de agrément e credenciamento junto ao Brasil for concluído"

"Aguardamos que o Embaixador Designado Perez represente a Administração Trump e os interesses dos EUA em Brasília o mais breve possível", conclui o porta-voz.

No último domingo, Perez concedeu uma entrevista a um canal de televisão da Flórida e disse que não irá se envolver nas eleições brasileiras.

— Não há qualquer envolvimento da minha parte em relação às eleições no Brasil. Isso é algo que cabe aos brasileiros decidir — disse Perez ao canal de TV. Ele acrescentou em seguida — Quem eles escolherem como vencedor é com quem eu trabalharei.

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