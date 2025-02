Departamento de Justiça dos EUA investiga possível fraude em cobrança da UnitedHealth

A- A+

O Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre as práticas de cobrança da UnitedHealth Group no programa de subsídios governamentais do Medicare nos últimos meses, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A medida analisa se as ações da empresa e de grupos de médicos da companhia - de registrar diagnósticos que acionaram pagamentos extras para os clientes com o plano Medicare Advantage - constituem fraude civil.

Uma série de artigos do The Wall Street Journal no ano passado mostrou que o Medicare pagou bilhões de dólares à UnitedHealth por diagnósticos questionáveis. Advogados do Departamento de Justiça entrevistaram provedores médicos nomeados nos artigos em 31 de janeiro.

No sistema Medicare Advantage, as seguradoras recebem pagamentos fixos do governo federal para supervisionar os benefícios dos inscritos.

No entanto, quando pacientes recebem determinados diagnósticos, os pagamentos aumentam, criando um incentivo para diagnosticar mais doenças.

