Departamento de polícia usa foto de homem negro em treinamento de tiro ao alvo nos EUA

O Departamento de Polícia de Villa Rica, no estado da Georgia, nos Estados Unidos, causou revolta em usuários do Facebook ao publicar, na semana passada, fotos que mostravam um treinamento de tiro ao alvo ministrado na unidade. Em algumas das fotos, é possível ver que a figura de um homem negro estava estampada na chapa utilizada como alvo dos tiros.

A publicação repercutiu negativamente e teve inúmeros comentários. Recentemente, o departamento policial apagou as imagens da rede e emitiu um comunicado de retratação. Na publicação, no entanto, se defendem das acusações e dizem que “os alvos utilizados na aula de armas de fogo retratam imagens humanas realistas”.

Além disso, o departamento também alega que “o pacote que incluía imagens alvo de pessoas de vários grupos étnicos”, e diz que “nunca foi a intenção ser insensível, inflamatório ou ofensivo para ninguém”.

Logo após a publicação, o pedido de desculpas começou a ser criticado. Nos comentários, usuários indagaram o motivo pelo qual os alvos apresentavam apenas o homem negro, já que, segundo o departamento, o pacote supostamente incluía várias etnias. Representantes policiais do Condado de Carroll também emitiram um comunicado e criticaram a atitude.

“A declaração de 'desculpas' do departamento via Facebook mostra uma falta de sinceridade, sensibilidade em relação aos residentes minoritários e deixa bem claro que seu departamento carece de Diversidade, Equidade e Inclusão das quais todas as autoridades locais deveriam se esforçar para participar. Acreditamos que o treinamento DEI teria dado mais informações sobre o raciocínio de por que esses alvos são 'inaceitáveis e considerados racistas’”, escreveu Dominique Conteh, presidente da filial do condado de Carroll, no Facebook.