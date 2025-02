A- A+

ESTADOS UNIDOS Departamento de Saúde dos EUA muda definições ligadas a sexo, de acordo com ordem executiva de Trump Termos passam a ter descrições mais restritas e passam longe do respaldo de cientistas

Em um dos primeiros movimentos de Robert F. Kennedy Jr. como secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS, na sigla em inglês), a agência divulgou novas orientações sobre a definição de termos ligados a sexo. Segundo o site da CNN, o órgão ofereceu descrições mais restritas do que as usadas por cientistas, e que se alinham com uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump.

O departamento também lançou um site promovendo essas definições e criou um vídeo defendendo a proibição de mulheres transgênero participarem de esportes femininos.

O HHS diz que a ação foi motivada pela ordem executiva de Trump de 20 de janeiro, intitulada "Defendendo as mulheres do extremismo da ideologia de gênero e restaurando a verdade biológica para o governo federal", que exigia que a agência fornecesse "orientação clara expandindo as definições baseadas no sexo estabelecidas na ordem" dentro de 30 dias.

A publicação de quarta-feira promove os esforços do governo Trump para negar a existência de pessoas que se identificam como transgêneros, não-binários ou intersexuais, um afastamento acentuado das tentativas do governo Biden de criar políticas e pesquisas de saúde mais inclusivas.





A ordem executiva e o novo documento do HHS fornecem definições estreitas semelhantes de palavras como "sexo", "feminino", "mulher", "menina", "masculino", "homem" e "menino". O HHS adiciona definições como o termo "pai", descrito como um pai do sexo masculino, e "mãe", um pai do sexo feminino.

Houve pequenas variações na definição de "masculino" e "feminino". A ordem executiva de Trump, por exemplo, disse que um homem é uma "pessoa que pertence, na concepção, ao sexo que produz a pequena célula reprodutiva". A definição do HHS explica que um homem "é uma pessoa do sexo caracterizado por um sistema reprodutivo com a função biológica de produzir espermatozóides".

O comunicado de imprensa do HHS define sexo usando a linguagem de Trump, dizendo que é "a classificação biológica imutável de uma pessoa como homem ou mulher". No entanto, pula uma frase na ordem executiva de Trump que dizia: "'Sexo' não é sinônimo e não inclui o conceito de 'identidade de gênero'". O gênero não é o foco do documento do HHS.

No governo anterior, havia a definição de "sexo" em termos muito mais amplos. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), uma das agências do HHS, definiam como "o status biológico de um indivíduo como homem, mulher ou outra coisa. O sexo é atribuído no nascimento e associado a atributos físicos, como anatomia e cromossomos. O gênero é definido como algo separado, mas inter-relacionado ao sexo como os papéis culturais, comportamentos, atividades e atributos esperados das pessoas com base em seu sexo".

Poucos dias após sua posse, o governo Trump removeu o site do CDC com essas definições, juntamente com centenas de outros que eram mais inclusivos em termos de gênero. Depois que as organizações abriram processos na Justiça, um juiz ordenou que o governo as restaurasse. As páginas agora trazem um aviso que diz que "qualquer informação nesta página que promova a ideologia de gênero é extremamente imprecisa e desconectada da realidade biológica imutável de que existem dois sexos, masculino e feminino".

Kennedy disse na quarta-feira que as definições mais restritas baseadas no sexo restauram a "verdade biológica para o governo federal".

"A política do governo anterior de tentar projetar a ideologia de gênero em todos os aspectos da vida pública acabou", disse ele em um comunicado à imprensa.

Especialistas jurídicos criticaram duramente as novas definições.

Michele Bratcher Goodwin, professora de Direito da Saúde em Georgetown e co-diretora do Instituto O'Neill de Direito Nacional e Global da Saúde, disse à CNN que as novas definições ignoram a ciência e que a ordem executiva que as exigia era profundamente problemática.

- O que vimos vindo do governo Trump é oferecer questões que são inconstitucionais, que são flagrantemente ilegais, que foram encerradas por uma série de juízes federais - disse Goodwin.

O HHS normalmente confiaria na ciência revisada por pares para oferecer tal orientação, mas a publicação de quarta-feira "ignora completamente a complexidade da experiência humana", disse o especialista em Direito da Saúde Omar Gonzalez, da Lambda Legal, uma organização de direitos civis LGBTQ +.

