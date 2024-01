A- A+

Saúde Depois de 7 dias internado para tratar um infarto, José Roberto Burnier tem alta do hospital Jornalista teve 100% de obstrução na artéria e foi submetido a um cateterismo

O jornalista José Roberto Burnier teve alta, hoje, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de uma semana de internação. Ele sofreu um infarto na sexta-feira, dia 29, logo após a apresentação do SP2, programa jornalístico da TV Globo.

Burnier sentiu fortes dores no peito e ligou para o cardiologista Roberto Kalil. Foi então orientado a ir imediatamente para o hospital. Lá foi detectado que ele estava com a artéria descendente anterior, a principal do coração, completamente obstruída e precisou ser submetido ao procedimento. Chegou ao hospital dirigindo.

O jornalista não chegou a ir para o quarto comum do hospital. Saiu da semi-intensiva direto para a alta.

