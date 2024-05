A- A+

EDUCAÇÃO Depois de aula com material do MBL, rede estadual de SP usa Brasil Paralelo como material pedagógico Secretaria afirma que material foi retirado do ar e que nova apuração será aberta para responsabilizar os envolvidos

Uma aula preparada pela Secretaria estadual de Educação de São Paulo utilizou como conteúdo pedagógico um material do site Brasil Paralelo, uma produtora conservadora com material amplamente divulgado por figuras importantes do bolsonarismo. Na semana passada, O Globo divulgou que o estado utilizava um vídeo do MBL em outro material para estudantes.

Esses slides de aulas são produzidos pela secretaria como uma sugestão ao professor, que pode editar o material se desejar. Eles começaram a ser produzidos nesta gestão para substituir os livros didáticos. Depois da repercussão negativa da decisão de abrir mão dos livros, a secretaria voltou atrás, mas mateve o material de apoio às aulas.

É esse mesmo material que passará por testes para serem produzidos por inteligência artificial a partir de junho deste ano para as aulas do próximo semestre. O material do Brasil Paralelo foi utilizado na aula de empreendedorismo para alunos do 3º ano do ensino médio. Ele conta a história a história de Walt Disney como exemplo de resiliência.

Em nota, a Secretaria estadual de São Paulo afirmou que, assim como ocorreu com o material do MBL, o conteúdo da aula que utiliza o site do Brasil Paralelo como fonte foi completamente editado e o link retirado da plataforma "a fim de se adequar aos protocolos pedagógicos da rede".

"Uma nova apuração preliminar foi instaurada para responsabilizar os envolvidos e se estabeleceu um novo fluxo de acompanhamento dos materiais, que inclui uma revisão específica para identificar e corrigir eventuais erros conceituais e o uso de fontes externas", informou a pasta.

Veja também

Mundo Fazer uma evacuação 'segura' de Rafah seria 'impossível' (porta-voz da ONU)