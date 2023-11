Depois de grave acidente, parque de diversões Mirabilandia volta às atividades nesta quinta-feira

A- A+

Palco de um grave acidente em setembro, o parque de diversões Mirabilandia, localizado no bairro de Salgadinho, em Olinda, voltará a funcionar nesta quinta-feira (2), feriado do Dia de Finados. Para esse momento de retomada, há uma promoção de 50% no preço dos ingressos.

No dia 22 de setembro deste ano, a corda de sustentação do brinquedo (Wave Swinger) em que a professora Dávine Muniz, de 34 anos, estava foi rompida. A mulher foi arremessada e sofreu um traumatismo cranioencefálico, além de fraturas nos membros superiores.

Dávine, desde então, está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Antes, no Hospital da Restauração (HR), e atualmente no Hospital São Marcos.

Apesar do grave acidente, o parque de diversões não interrompeu o seu funcionamento naquela data e estendeu as atividades normalmente até as 20h. O local foi interditado por uma equipe do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no período da noite.

De acordo com a assessoria de imprensa do parque, os ingressos comprados entre os dias 23 de setembro e 29 de outubro são válidos até o fim deste ano.

Cumprindo recomendações

Para a reabertura, o Mirabilandia assegura estar cumprindo as recomendações que foram exigidas pela atuação conjunta de equipes do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Entre os problemas encontrados, estava a ausência na transparência de informações sobre quem assinou os laudos de manutenção do brinquedo onde o acidente aconteceu.

