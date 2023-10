A- A+

Saúde Depois de Paris, Londres é ameaçada pela invasão de percevejos: qual é o risco do inseto, afinal? Embora não transmitam doenças, a picada desses animais pode causar vermelhidão e coceira extrema no local

Uma infestação de percevejos tomou conta do metrô, trens e cinemas de Paris durante a semana de moda. Agora, esses pequenos insetos ameaçam Londres também. De acordo com informações do The Guardian, o prefeito da capital inglesa, Sadiq Khan, disse que a ameaça dos percevejos nos transportes públicos em Londres é "uma verdadeira fonte de preocupação".

Um vídeo que viralizou no fim de semana mostrava um percevejo na perna de um passageiro do metro de Londres e alimentou o alarme de que o Reino Unido poderia enfrentar problemas semelhantes aos da capital francesa. Apesar da preocupação da população, o prefeito de Londres ressaltou que o sistema de transportes de Londres tem um ótimo sistema de limpeza noturno.

Khan também afirmou que está em contato com a equipe de Paris para "ver se há alguma lição a ser aprendida".

Mas por diversas razões não acreditamos que essas questões surgirão em Londres disse ao site de notícias PoliticsJoe.

O que são percevejos

Os percevejos são insetos parasitas que vivem longe da luz e se alimentam do sangue de humanos e animais normalmente, enquanto as vítimas dormem. Esses pequenos animais podem se esconder nas fendas de bagagens e das roupas, nas costuras de colchões, entre outros lugares minúsculos, por isso, hotéis costuma ser um prato cheio para os percevejos.

É importante ressaltar que a infestação de percevejos não é necessariamente causada pela falta de higiene de um local. Uma fêmea adulta pode pôr até 10 ovos por dia e, no total, de 200 a 500 ovos durante a sua vida. Por isso, a detecção imediata e a tomada de medidas rápidas e eficazes são fundamentais para controlar uma infestação.

Percevejos representam um risco para a saúde?

O Centro de Doenças Transmissíveis da França afirma que os percevejos não transmitem doenças. Sua picada é indolor, mas pode deixar uma marca vermelha e causar coceira excessiva, o que tira o sono das vítimas. Além disso, seus excrementos e restos mortais podem provocar alergias em algumas pessoas.

Por que os percevejos estão se espalhando?

Em entrevista ao The Guardian, James Logan, professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres explica que os percevejos estão "aumentando globalmente" porque estão "se tornando resistentes aos inseticidas que normalmente usamos para matá-los". Também estamos vendo um aumento nas viagens, o que as ajuda a se espalhar."

Como evitar os percevejos?

A recomendação é manter bagagens fora do chão e fechadas com zíper durante a estadia em hotéis ou pendurar roupas no guarda-roupa. Gavetas devem ser evitadas. Se virem ou suspeitarem de percevejos, o ideal é pedir para trocar de quarto ou de hotel. Ao retornar da viagem, a orientação é desfazer as malas ao ar livre e ensacar as roupas, depois colocá-las no freezer ou lavá-las em alta temperatura.

