A Secretaria de Defesa Social (SDS) anunciou, na tarde desta terça-feira (31), que a Delegacia Pela Internet da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) volta, passados seis meses, a poder registrar boletins de ocorrência de modo virtual. A categoria de "roubo" também retornou à ferramenta.

Os tipos de crimes tidos como novidades no ato do registro junto à Delegacia Virtual são: apropriação de bens e rendimentos da pessoa idosa; assédio sexual; coação de idoso ao doar, contratar, testar ou outorgar procuração; roubo a outros transportes coletivos; roubo a motoneta e ciclomotor até 50 cavalos; constrangimento ilegal por violência doméstica e familiar; crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos; roubo em estabelecimento comercial ou serviços; roubo com restrição da liberdade da vítima; roubo a transeunte; falta de entrega de nota fiscal; roubo em residência; discriminação da pessoa idosa; induzimento de idoso sem discernimento a autorgar procuração; omissão de assistência ao idoso; perturbação do sossego e tranquilidade pública; "saidinha de banco"; perturbação do sossego por violência doméstica e familiar; e retenção de documentos da pessoa idosa.

Delegado especial e titular da Delegacia Interativa da PCPE, Ícaro Schneider demonstrou como acontece o novo acesso para casos de queixas.

O primeiro passo é acessar o site da SDS e clicar na aba "delegacia" (clique aqui) para preencher os dados e selecionar o tipo de denúncia, relatando o fato na sequência.

Segundo Schneider, num intervalo de duas horas, o autor da queixa receberá um e-mail - conforme o endereço cadastrado pelo usuário - informando se o caso entrou no sistema da polícia e se tornou um Boletim de Ocorrência ou se foi invalidado. Quando a segunda opção acontecer, não será possível editar as informações escritas e um novo documento deverá ser criado.

O retorno do serviço acontece após uma equipe da polícia realizar alterações na linguagem do sistema, a fim de deixar o acesso mais fácil ao usuário. Aproximadamente 30% dos registros virtuais estavam sendo "perdidos" por falta ou troca de informações.

Responsável pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Observamos a necessidade de atualizações para fornecermos um serviço tão importante como a Delegacia Virtual de forma que o cidadão possa apresentar o máximo de informações possíveis, contribuindo para uma atuação mais acentuada por parte da Polícia Civil”, explicou o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho.







