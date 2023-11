Depois de Taylor Swift, Teresa Cristina ''projeta'' Tia Surica no Cristo Redentor em post nas redes

A- A+

A cantora Teresa Cristina, nesta sexta-feira (17), brincou com a homenagem feita à cantora americana Taylor Swift no Cristo Redentor. Em uma publicação nas redes, ela colocou, através de uma montagem, o rosto de Tia Surica, que faz aniversário na data de hoje, na estátua.

"Taylor Swift, bem vinda ao Brasil. E bem vinda a Oswaldo Cruz", escreveu Teresa Cristina na postagem feita no início da noite. "Today é aniversário da nossa Rainha Tia Surica da Portela! Faz uma feijoada como ninguém (aliás, já está convidada para o Cafofo no futuro). Hoje, 17/11, Iranette Ferreira Barcellos, aka Tia Surica, Presidenta de honra da Portela completa 83 aninhos! Viva Surica e todo o legado que ela carrega com muito bom humor, sabedoria e muita marra também! Viva ela!! Saúde!", continua.

Depois de intensa campanha dos fãs de Taylor Swift nas redes sociais, uma homenagem à cantora foi projetada no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Na imagem é possível ler "Welcome to Brasil" (bem-vinda ao Brasil) e os nomes de todos os estados da federação.

"Conseguimos, swifties! Vocês puderam demonstrar todo o amor a Taylor e ao próximo! Muito obrigado a todos que doaram! Que sejam dias maravilhosos!", diz a mensagem no perfil @cristoredentoroficial.

Alternando com a homenagem a Taylor Swift, foi projetada uma imagem do Dia Mundial dos Pobres. A ideia é que a campanha arrecade 20 mil panettones e água para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

