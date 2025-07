A- A+

SAÚDE ÓSSEA Depois dos 50: o alimento inesperado que fortalece os ossos Devido ao processo de desidratação, as ameixas secas contêm mais minerais e antioxidantes do que as frescas

Densas, pegajosas, carnudas, doces com um leve toque ácido e frequentemente conhecidas apenas como "remédio natural" para a prisão de ventre, as ameixas secas, também chamadas de ameixas desidratadas, escondem um potencial nutricional que vai muito além do trânsito intestinal.

A pele enrugada e escura reflete o processo de desidratação, uma técnica ancestral que preserva os nutrientes, aumenta a durabilidade do alimento e concentra seus compostos.

"Por isso, elas têm mais proporção de fibras, açúcares, vitaminas, minerais e antioxidantes do que as ameixas frescas", explica Milagros Sympson, nutricionista, que destaca os seguintes nutrientes:

Fibras dietéticas: solúveis (como a pectina) e insolúveis

Vitaminas: principalmente a vitamina K e vitaminas do complexo B

Minerais: potássio, magnésio e ferro

Antioxidantes: polifenóis

Açúcares naturais: sorbitol

A origem das ameixas secas está ligada à ameixeira europeia (Prunus domestica), cultivada e desidratada há séculos em regiões como França, Itália e Europa Oriental. Essa variedade tem um alto teor natural de açúcar, o que permite a desidratação com o caroço, sem fermentação. Acredita-se que os antigos romanos tenham sido os primeiros a secá-las como forma de conservação, e que o método foi mais tarde levado à Califórnia, onde as condições climáticas são ideais para o cultivo.



Os benefícios das ameixas secas

Ao contrário das ameixas frescas, as ameixas secas podem ser armazenadas por cerca de seis meses, e duram até um ano se guardadas em recipiente hermético na geladeira.

Para melhor absorção de nutrientes e otimização da digestão, Sympson recomenda hidratá-las (deixando de molho por alguns minutos) antes de consumir. O cozimento pode reduzir um pouco as vitaminas e antioxidantes sensíveis ao calor, mas, se for suave, o impacto é mínimo.

Entre os principais benefícios do consumo regular, destacam-se melhorias na digestão, saúde muscular e óssea e nos níveis de inflamação.

1. Apoio à saúde digestiva

Talvez o benefício mais conhecido das ameixas secas seja seu papel na prevenção ou alívio da prisão de ventre, promovendo uma digestão saudável. Isso se deve à combinação de fibras solúveis e insolúveis e do sorbitol, um álcool de açúcar natural com efeito laxante leve, que atuam em conjunto para regular o trânsito intestinal.

"A fibra insolúvel aumenta o volume das fezes, facilitando a passagem pelo intestino. Já a fibra solúvel (como a pectina) alimenta as bactérias benéficas do cólon, melhorando a microbiota intestinal. E o sorbitol retém água no intestino, amolecendo as fezes", detalha a nutricionista.

Estudos publicados pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) concluíram que, em casos de constipação ou consumo insuficiente de fibras, o consumo regular de ameixas secas é mais eficaz do que laxantes como o psyllium para melhorar a frequência e consistência das evacuações.

No entanto, os efeitos em pessoas sem constipação crônica ainda carecem de mais pesquisas.

2. Aliadas da saúde óssea

As ameixas secas têm sido associadas à prevenção da perda de densidade óssea e à redução do risco de osteoporose.

Sympson atribui esse benefício ao conjunto de vitamina K, magnésio, potássio, boro e polifenóis: nutrientes essenciais para a formação e manutenção óssea.

"A vitamina K ativa proteínas como a osteocalcina, que fixa o cálcio na matriz óssea. O magnésio e o potássio contribuem para a mineralização dos ossos e neutralizam o excesso de acidez, que pode enfraquecê-los. Já o boro melhora a absorção de cálcio e magnésio", explica. "Por fim, os polifenóis antioxidantes reduzem o estresse oxidativo e a inflamação, fatores associados à degradação óssea".

Um ensaio publicado nos NIH mostrou que o consumo diário de 50 a 100 gramas de ameixas secas durante 6 a 12 meses aumentou a densidade mineral óssea na coluna e no quadril de mulheres na pós-menopausa, grupo de alto risco para osteoporose.

Outros estudos observaram que extratos de ameixas secas estimulam a formação óssea e inibem sua reabsorção (perda), influenciando a ação de osteoblastos (células que formam os ossos) e osteoclastos (células que degradam). Esse efeito é especialmente relevante em pessoas com deficiências nutricionais ou em fases de maior risco ósseo.

3. Podem ajudar a regular a glicose no sangue

"Apesar do sabor adocicado, as ameixas secas têm impacto moderado na glicose sanguínea e podem melhorar a sensibilidade à insulina", afirma Sympson.

Graças ao alto teor de fibras e sorbitol, que retardam a absorção de açúcares no intestino, elas apresentam índice glicêmico baixo a moderado, dependendo do preparo.

Além disso, os antioxidantes da fruta, como os polifenóis, ajudam na função das células beta pancreáticas (produtoras de insulina) e reduzem a resistência à insulina nos tecidos do corpo.

Estudos indicam que incluir ameixas secas na dieta, como sobremesa ou lanche, pode reduzir os picos glicêmicos pós-refeição, em comparação com outros alimentos doces.

"As fibras e os antioxidantes modulam a velocidade de absorção da glicose e melhoram a sinalização da insulina, tornando as ameixas secas uma opção saudável para quem quer controlar a glicemia sem abdicar do sabor doce", ressalta Sympson, com o alerta de que o consumo deve ser moderado (entre 50 e 100 g por dia) para evitar excesso calórico.

Dica prática: você pode incorporar ameixas secas na alimentação diária adicionando algumas a mixes de oleaginosas, iogurte com aveia no café da manhã, ou até em saladas, ensopados e pratos salgados como cuscuz.

