MEIO AMBIENTE Depoma apreende 110 animais silvestres e 20 jabutis durante operação na Zona Oeste do Recife A ação foi iniciada por volta das 7h do último domingo (5), no Mercado Público do Cordeiro

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), através da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), apreedeu 110 animais silvestres e 20 jabutis durante a operação Mercatio, na Zona Oeste do Recife, no domingo (5).

A ação, desenvolvida em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), foi iniciada por volta das 7h, no Mercado Público do Cordeiro.

No local, os agentes apreenderam 32 animais silvestres nativos em um depósito sem autorização, embaixo da bancada de uma barraca de feira, no Mercado Público do Cordeiro.

Os animais estavam com um dos quatro suspeitos que foram abordados no mercado. Após a abordagem, a equipe foi à residência do suspeito, onde foram encontrados mais seis animais silvestres em cativeiro ilegal.

Assim como os outros três suspeitos, que estavam comercializando aves, ele foi conduzido para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), onde foi autuado de acordo com os artigos 29 e 33, da Lei 9.605/68, Dos Crimes contra a Fauna.

As penas para esses crimes correspondem, respectivamente, à detenção de seis meses a um ano, e multa; e reclusão, de um a três anos, ou multa, podendo haver ambas cumulativamente.

De acordo com a PCPE, todos os animais foram encontrados em situação de maus-tratos, contidos em cubículos que comprometiam a mobilidade, e sem acesso a água ou alimento.

"Os suspeitos estavam utilizando e comportando esses animais de forma ilegal, e a delegacia de polícia do meio ambiente vem dando todo o suporte necessário aos organismos do meio ambiente, como a CPRH e o Ibama", afirmou o delegado Ademar Cândido, da Depoma.

