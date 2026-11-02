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INVESTIGAÇÃO Depósito do pai de Meghan Markle no México é alvo de operação de busca Na semana passada, a polícia das Filipinas informou ter encontrado imagens de abuso sexual infantil em uma antiga residência no país asiático de Thomas Markle

Autoridades mexicanas realizaram uma operação de busca em um depósito privado pelo pai de Meghan Markle como parte de uma investigação sobre o armazenamento de imagens de abuso sexual infantil, informou a Procuradoria à AFP nesta segunda-feira (2).

Na semana passada, a polícia das Filipinas informou ter encontrado imagens de abuso sexual infantil em uma antiga residência no país asiático de Thomas Markle, cuja filha é casada com o príncipe britânico Harry.

O homem, de 82 anos, viveu no México antes de se mudar para as Filipinas, em 2025. Atualmente nos Estados Unidos, Markle rejeita as acusações contra ele.

A Procuradoria do Estado da Baixa Califórnia, na fronteira com os Estados Unidos, informou ter recebido uma denúncia anônima sobre a existência de "material de pornografia infantil" em um depósito privado pelo diretor de fotografia aposentado.

Segundo as investigações, o proprietário do estabelecimento afirmou que Markle deixou de pagar o aluguel em 2024, mas que sua unidade de armazenamento ficou sob custódia.

As autoridades informaram ter encontrado no local "revistas de origem asiática" que datam de 20 anos atrás, sem especificar seu conteúdo. Também apreenderam equipamentos de informática, que estão em processo de transferência para a Procuradoria Federal.

Após as notícias sobre as descobertas nas Filipinas, Thomas Markle rejeitou as acusações em uma entrevista concedida ao jornal britânico Daily Mail, classificando-as como “um monte de mentiras”.

A duquesa de Sussex afirmou na sexta-feira estar “profundamente consternada” após a divulgação das investigações contra seu pai por suposta posse de imagens de abuso sexual infantil.

Meghan Markle havia cortado todo o contato com o pai desde seu casamento com Harry, em 2018.

Em um comunicado, ela afirmou que tomou conhecimento, há seis anos, de uma carta enviada à polícia britânica que continha "acusações preocupantes" contra seu pai e que seu afastamento foi motivado pela necessidade de "proteger" seus dois filhos.

O casal deixou abruptamente o Reino Unido em 2020, em meio a desentendimentos com a família real, da qual desde então não faz mais parte como membro ativo. No entanto, os dois regressaram ao país no fim de agosto.

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