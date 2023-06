Depressão e ansiedade em jovens: estudo aponta rotina de atividade física para reduzir sintomas

A- A+

Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade Normal de Hunan, na China, e publicado na revista científica Frontiers in Psychiatry, busca os exercícios com a maior efetividade no tratamento de sintomas de ansiedade e depressão em jovens.

Nesta pesquisa comparativa, de 41 publicações, foram avaliados 4,887 pessoas, de 15 a 24 anos, provindos de dez países diferentes. Os achados apontam que exercícios de resistência, seguidos por exercícios aeróbicos, exercícios variados e exercícios para o tronco.

Os especialistas concluem que todos os tipos de exercícios apresentam um impacto positivo na redução da ansiedade em jovens. Contudo, os achados apontam que exercícios de resistência são os que apresentam os melhores resultados. Além disso, a efetividade desta forma de terapia tende a ser maior quando ocorre a repetição de 3 a 4 vezes na semana.

Essas atividades físicas foram realizadas com média de duração entre 30 a 60 minutos diários, com frequência de 3 a 4 vezes por semana. Além disso, uma série (ou programa de exercícios) desenvolvido por seis semanas é o que mais apresentou respostas positivas dentre os adolescentes contra sintomas de depressão e ansiedade.

Veja também

Mar Submarino desaparecido: o que acontece com o corpo com a privação de oxigênio