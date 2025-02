A- A+

FÉ Da depressão ao renascimento: Pe. Fábio de Melo explica a escolha do Recife para gravação do seu DVD Em uma apresentação realizada na Arena Pernambuco em janeiro, o padre relatou que enfrentava a depressão

O padre Fábio de Melo escolheu gravar seu novo DVD em Pernambuco. A gravação, que será feita em um show no dia 6 de março no Marco Zero do Recife, a partir das 19h, foi impulsionada pelo seu renascimento após um período tratando depressão.

"Eu acho que todo mundo que está precisando renascer, de vez em quando, tem que ir lá no Marco Zero, respirar a energia daquele lugar e pensar: um dia essa cidade linda nasceu aqui. Eu quero nascer de novo aqui", disse o padre.

Confidência ao público em Pernambuco

Na sua última passagem pelo Estado, em janeiro de 2025, Pe Fábio de Melo confidenciou ao público que o acompanhava no show da Obra de Maria que estava enfrentando uma depressão.

"Quero agradecer ao povo do Recife, que me acolheu naquele dia. Eu sinto que eu me encorajei de dizer, de contar o que eu estava passando foi porque eu olhei nos olhos daquelas pessoas e encontrei amor. A gente só mostra a nossa alma quando a gente se sente amado", relatou o padre.

A reação do público no momento da revelação foi um abraço coletivo. O estádio lotado o acolheu não apenas como padre, mas como ser humano.

"Ali, quando eu disse, o povo acolheu. Não como um padre que estava falando, mas como um ser humano pedindo ajuda".

Estrutura do show

Para o show, que será inteiramente gratuito, a Prefeitura do Recife cedeu a estrutura montada para o Carnaval no Marco Zero da cidade.

"Nós vamos contar com a lindíssima infraestrutura do Carnaval do Recife. O prefeito João Campos está gentilmente procedendo a estrutura, o palco, a luz. Nós só estamos levando a nossa programação visual, o nosso iluminador", informou o padre.

A trilha sonora será composta por um repertório que, segundo o padre, busca carregar de esperança, sentido e bondade o coração das pessoas.

"Eu sei que a música é essencial na nossa missão, a gente vive por ela e para ela, mas eu compreendo que muitas composições que estão no contexto da música popular brasileira, por exemplo, pode nos ajudar a dizer e a sentir o que precisa dizer e sentir", explicou.

Além de cantar

O padre reiterou que o trabalho de um cantor religioso vai muito além de cantar.

"O nosso trabalho é ministrar, não é só cantar. A ministração é a oportunidade que a gente tem de amarrar o que a gente canta com o conteúdo que o evangelho nos pede".

E continuou: "Eu compreendo o meu ofício como uma feliz oportunidade que eu tenho de provocar bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. Então tudo isso pode ser alcançado mediante uma pregação que vai abrindo o coração para pessoas se disporem a isso".

Aprendizado

O padre acabou de voltar de um período de 15 dias de reclusão para se reconectar com sua saúde.

"Eu voltei deste tempo de recolhimento que eu fiz agora, fiz 15 dias de pausa, de vida interior, de vida desconectada da internet, do telefone."

Com sua experiência de tratamento, padre Fábio de Melo reforçou que é importante não negligenciar a saúde psíquica e que o cuidado precisa de comprometimento.

"Eu acho que naquele dia (no aniversário da Obra de Maria em Pernambuco), o meu depoimento foi uma forma de pedir ajuda e me comprometer.Tanto é que eu fui buscar ajuda, eu viajei justamente para viver um tratamento com mais dedicação, procurei profissionais que pudessem me ajudar, e o que eu recomendo agora a quem tem depressão, não brinque com isso", relatou.

Desistir da vida

O padre ainda contou que chegou a desistir de viver.

"Há um mês, eu não pensava outra coisa a não ser retirar a minha vida. E não era falta de Deus. Deus sobra em mim. Eu tenho Deus de sobra. Eu conto com ele o tempo todo. Mas é uma falta de Deus para mim. Que, no meu caso, é químico", informou.

A desmistificação do tratamento foi um ponto importante para o padre Fábio de Melo.

"É a mesma coisa que você ter uma dor no coração, um problema cardíaco que pode te matar, e você decidir que não vai tomar remédio. Por que a gente faz isso com o cérebro? Por preconceito, por ignorância, por desconhecimento", explicou.

O padre fez questão de pontuar que é preciso chorar e pedir ajuda.

"Todo soldado, por mais corajoso e forte que seja, tem o direito de chorar e sentir medo. Jesus sentiu medo. Ele pediu ajuda. Quando ele ficou diante da morte, ele reuniu os amigos para uma última ceia. A última ceia, além de todo o significado eucarístico que ela tem, é a última oportunidade que Jesus teve de estar com as pessoas que ele amava. Estar com as pessoas que nos ama, nos fortalece e nos enche de sentido. Eu quero dizer a você que sofre hoje, com tristeza, com melancolia, com angústia. Cerque-se de pessoas que amam você. Não fique sozinho.Aproveite toda e qualquer oportunidade que você tem para amar."

Serviço:

Lançamento do DVD

Quando: 6 de março

Onde: Marco Zero, Bairro do Recife

Horário: 19 horas

Quanto: Evento gratuito



Veja também