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Tragédia Deputada australiana perde as duas pernas após atropelamento Motivação do ataque continua desconhecida

A parlamentar australiana Helen Haines sofreu amputação de ambas as pernas após ser atropelada perto de seu gabinete em Wangaratta, no estado de Victoria, informou nesta quarta-feira (21) seu marido, Phil.

A deputada independente de 65 anos está em condição estável em um hospital de Melbourne.

A polícia acusou Brendan Nugent, de 43 anos, de direção perigosa causando lesões graves, de causar intencionalmente lesões graves e do crime federal de agressão a funcionário público, que prevê pena máxima de 10 anos de prisão.

O homem compareceu a um tribunal local nesta quarta-feira. A emissora ABC informou que Nugent não pediu liberdade sob fiança e que sua próxima audiência está marcada para 4 de fevereiro.

A motivação do ataque continua desconhecida. A polícia analisa todas as hipóteses, incluindo de que o agressor tivesse opiniões radicalmente contrárias ao governo.

A deputada estava junto ao porta-malas de seu carro quando foi atingida na tarde de segunda-feira por um Toyota Land Cruiser.

Haines chegou ao Parlamento em 2019, após trabalhar como enfermeira e parteira, e tornou-se conhecida por seu apoio às políticas climáticas e de combate à corrupção.

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