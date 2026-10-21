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Tragédia

Deputada australiana perde as duas pernas após atropelamento

Motivação do ataque continua desconhecida

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Homenagens florais foram colocadas em frente ao escritório da parlamentar australiana Helen Haines, que foi gravemente ferida em um ataque "direcionado", em Wangaratta, em 21 de outubro de 2026Homenagens florais foram colocadas em frente ao escritório da parlamentar australiana Helen Haines, que foi gravemente ferida em um ataque "direcionado", em Wangaratta, em 21 de outubro de 2026 - Foto: Martin Keep/AFP

A parlamentar australiana Helen Haines sofreu amputação de ambas as pernas após ser atropelada perto de seu gabinete em Wangaratta, no estado de Victoria, informou nesta quarta-feira (21) seu marido, Phil.

A deputada independente de 65 anos está em condição estável em um hospital de Melbourne.

A polícia acusou Brendan Nugent, de 43 anos, de direção perigosa causando lesões graves, de causar intencionalmente lesões graves e do crime federal de agressão a funcionário público, que prevê pena máxima de 10 anos de prisão.

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O homem compareceu a um tribunal local nesta quarta-feira. A emissora ABC informou que Nugent não pediu liberdade sob fiança e que sua próxima audiência está marcada para 4 de fevereiro.

A motivação do ataque continua desconhecida. A polícia analisa todas as hipóteses, incluindo de que o agressor tivesse opiniões radicalmente contrárias ao governo.

A deputada estava junto ao porta-malas de seu carro quando foi atingida na tarde de segunda-feira por um Toyota Land Cruiser.

Haines chegou ao Parlamento em 2019, após trabalhar como enfermeira e parteira, e tornou-se conhecida por seu apoio às políticas climáticas e de combate à corrupção.

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