Deputada denuncia estupro coletivo em boate na Lapa

A deputada estadual Renata Souza (PSOL), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, recebeu ontem a denúncia de estupro coletivo de uma jovem estrangeira, de 25 anos, em uma boate na Lapa. A vítima contou, segundo a parlamentar, que após conhecer um rapaz na casa noturna, aceitou ir com ele a um espaço chamado de 'dark room', dentro da boate.

Neste local, foi estuprada sem qualquer chance de defesa, segundo relato. Ela contou para deputada que perdeu a consciência e não soube dizer quantos homens participaram do estupro. Renata Souza encaminhou a jovem para fazer o registro na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com dados da Polícia Civil do Rio, houve no estado cerca de 4 mil registros de estupros coletivos em dez anos, desde 2012.

A jovem é universitária que pretendia permanecer por pelo menos um ano no Brasil para aprender o português, mas contou que está decidida a voltar o quanto para o país de origem. Após o registro de ocorrência, ela foi levada ao Instituto Médico Legal.

