Mundo Deputadas brigam com socos e puxões de cabelo no Congresso da Cidade do México Os acordos tratavam de uma reforma do órgão local de transparência, segundo a imprensa

Deputadas do Congresso da Cidade do México brigaram nesta segunda-feira (15) na tribuna principal da sede parlamentar, com socos, empurrões e puxões de cabelo, durante um debate transmitido ao vivo pelo canal da instituição.

O confronto começou quando deputadas do Partido Ação Nacional (PAN, direita) ocuparam a tribuna em protesto contra o suposto descumprimento de acordos pelo partido governista, Morena (esquerda), que tem maioria no Congresso local.

Os acordos tratavam de uma reforma do órgão local de transparência, segundo a imprensa. Imagens mostram ao menos cinco deputadas dos dois partidos discutindo de forma exaltada, trocando cotoveladas e tapas e puxando os cabelos umas das outras, enquanto parlamentares do Morena tentavam retirar da tribuna as opositoras do PAN, que se recusavam a sair.

"Ocupamos a tribuna de forma pacífica, sem tocar em ninguém, e a decisão tomada pelo grupo parlamentar majoritário e seus aliados foi tentar recuperar a mesa diretora por meio da violência", disse em entrevista coletiva Andrés Atayde, coordenador dos deputados do PAN, após o episódio.

Durante a confusão, outros parlamentares tentaram separar as deputadas e conter os ânimos, enquanto parte dos presentes apenas observava ou filmava a cena com celulares, entre risos e perplexidade.

"Não é apenas vulgar, não é apenas agressivo, mas também é lamentável que esse seja o grupo majoritário que hoje governa esta cidade", disse na mesma entrevista Daniela Álvarez, deputada do PAN que se recusou a deixar a tribuna e participou da briga.

Após o incidente, os parlamentares do PAN deixaram o plenário. Em seguida, a maioria do Morena aprovou a retomada do debate sem a presença do partido opositor, segundo publicações nas redes sociais do Congresso local.

"O que nos preocupa muito é como, de forma sistemática, a oposição recorre à violência por falta de argumentos, por falta de capacidade de sustentar o debate", declarou Paulo García, porta-voz parlamentar do Morena, à emissora Milenio.

