Deputado anuncia candidatura para desafiar Starmer no Partido Trabalhista
"Precisamos de uma disputa de verdade, com os melhores candidatos em campo, e eu vou concorrer", afirmou Streeting
O deputado e ex-ministro da Saúde Wes Streeting, do Partido Trabalhista (Labour), anunciou no sábado (16) que vai concorrer à liderança da sigla e desafiar o primeiro-ministro Keir Starmer em uma disputa interna pelo comando do partido e, consequentemente, do governo britânico.
"Precisamos de uma disputa de verdade, com os melhores candidatos em campo, e eu vou concorrer", afirmou Streeting.
Ele é o primeiro parlamentar a declarar publicamente que enfrentará Starmer no que deve se transformar em uma disputa interna dura pelo comando do Labour, que viu seu apoio cair nos dois anos desde a vitória histórica que tirou os conservadores do poder após 14 anos de governo.
Streeting pode não ser o único. Outros nomes podem entrar na corrida, como o prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, caso ele vença uma eleição suplementar para uma cadeira na Câmara dos Comuns, prevista para as próximas semanas.
Leia também
• OMS declara emergência internacional após surto de ebola na RD Congo
• Programa Ganhe o Mundo abre 2 mil vagas para intercâmbio internacional; saiba como concorrer
• Conheça a série documental pernambucana que pode disputar indicação ao Emmy 2026
Starmer prometeu permanecer no cargo apesar da ampla impopularidade, após uma sequência de reveses, recuos de políticas e críticas ao seu julgamento por ter nomeado um amigo do criminoso sexual Jeffrey Epstein como embaixador nos Estados Unidos. O governo também enfrenta semanas de turbulência depois que ele rejeitou pedidos de renúncia após o desempenho desastroso do partido nas eleições locais e regionais de 7 de maio, nas quais o Reform UK, legenda anti-imigração liderada por Nigel Farage, avançou fortemente.
"Os eleitores fizeram mais do que mandar um recado ao Labour nas eleições)", disse Streeting. "Eles emitiram um alerta: a menos que mudemos de rumo, corremos o risco de nos tornar coadjuvantes de Nigel Farage e da ruptura do Reino Unido." Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.