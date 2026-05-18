Seg, 18 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Reino Unido

Deputado anuncia candidatura para desafiar Starmer no Partido Trabalhista

"Precisamos de uma disputa de verdade, com os melhores candidatos em campo, e eu vou concorrer", afirmou Streeting

Reportar Erro
Primeiro-ministro britânico, Keir StarmerPrimeiro-ministro britânico, Keir Starmer - Foto: Alberto Pezzali/Pool/AFP

O deputado e ex-ministro da Saúde Wes Streeting, do Partido Trabalhista (Labour), anunciou no sábado (16) que vai concorrer à liderança da sigla e desafiar o primeiro-ministro Keir Starmer em uma disputa interna pelo comando do partido e, consequentemente, do governo britânico.

"Precisamos de uma disputa de verdade, com os melhores candidatos em campo, e eu vou concorrer", afirmou Streeting.

Ele é o primeiro parlamentar a declarar publicamente que enfrentará Starmer no que deve se transformar em uma disputa interna dura pelo comando do Labour, que viu seu apoio cair nos dois anos desde a vitória histórica que tirou os conservadores do poder após 14 anos de governo.

Streeting pode não ser o único. Outros nomes podem entrar na corrida, como o prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, caso ele vença uma eleição suplementar para uma cadeira na Câmara dos Comuns, prevista para as próximas semanas.

Leia também

• OMS declara emergência internacional após surto de ebola na RD Congo

• Programa Ganhe o Mundo abre 2 mil vagas para intercâmbio internacional; saiba como concorrer

• Conheça a série documental pernambucana que pode disputar indicação ao Emmy 2026

Starmer prometeu permanecer no cargo apesar da ampla impopularidade, após uma sequência de reveses, recuos de políticas e críticas ao seu julgamento por ter nomeado um amigo do criminoso sexual Jeffrey Epstein como embaixador nos Estados Unidos. O governo também enfrenta semanas de turbulência depois que ele rejeitou pedidos de renúncia após o desempenho desastroso do partido nas eleições locais e regionais de 7 de maio, nas quais o Reform UK, legenda anti-imigração liderada por Nigel Farage, avançou fortemente.

"Os eleitores fizeram mais do que mandar um recado ao Labour nas eleições)", disse Streeting. "Eles emitiram um alerta: a menos que mudemos de rumo, corremos o risco de nos tornar coadjuvantes de Nigel Farage e da ruptura do Reino Unido." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter