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Reino Unido Deputado anuncia candidatura para desafiar Starmer no Partido Trabalhista "Precisamos de uma disputa de verdade, com os melhores candidatos em campo, e eu vou concorrer", afirmou Streeting

O deputado e ex-ministro da Saúde Wes Streeting, do Partido Trabalhista (Labour), anunciou no sábado (16) que vai concorrer à liderança da sigla e desafiar o primeiro-ministro Keir Starmer em uma disputa interna pelo comando do partido e, consequentemente, do governo britânico.

"Precisamos de uma disputa de verdade, com os melhores candidatos em campo, e eu vou concorrer", afirmou Streeting.

Ele é o primeiro parlamentar a declarar publicamente que enfrentará Starmer no que deve se transformar em uma disputa interna dura pelo comando do Labour, que viu seu apoio cair nos dois anos desde a vitória histórica que tirou os conservadores do poder após 14 anos de governo.

Streeting pode não ser o único. Outros nomes podem entrar na corrida, como o prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, caso ele vença uma eleição suplementar para uma cadeira na Câmara dos Comuns, prevista para as próximas semanas.

Starmer prometeu permanecer no cargo apesar da ampla impopularidade, após uma sequência de reveses, recuos de políticas e críticas ao seu julgamento por ter nomeado um amigo do criminoso sexual Jeffrey Epstein como embaixador nos Estados Unidos. O governo também enfrenta semanas de turbulência depois que ele rejeitou pedidos de renúncia após o desempenho desastroso do partido nas eleições locais e regionais de 7 de maio, nas quais o Reform UK, legenda anti-imigração liderada por Nigel Farage, avançou fortemente.

"Os eleitores fizeram mais do que mandar um recado ao Labour nas eleições)", disse Streeting. "Eles emitiram um alerta: a menos que mudemos de rumo, corremos o risco de nos tornar coadjuvantes de Nigel Farage e da ruptura do Reino Unido." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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