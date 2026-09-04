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Internacional Deputado é encontrado morto com ferimento a bala no México O legislador Zenyazen Escobar estava a bordo de seu veículo e perto dele foi encontrada uma arma de fogo

O corpo de um deputado federal foi encontrado, nesta sexta-feira (4), pelas autoridades mexicanas, segundo as quais ele tinha um ferimento por arma de fogo.

O legislador Zenyazen Escobar estava a bordo de seu veículo e perto dele foi encontrada uma arma de fogo, informou durante uma coletiva de imprensa o secretário de Governo do estado de Veracruz, um dos mais violentos do México pela presença de quadrilhas criminosas ligadas ao narcotráfico.

"O falecimento foi por arma de fogo, não podemos ampliar" a hipótese, disse o secretário, Ricardo Ahued, sem antecipar se foi um homicídio ou um suicídio.

Ele descartou por enquanto que o veículo tenha sido atacado ou obrigado a parar.

"Não foi um atentado porque o carro está em um acostamento, não se nota que tenha havido maior agressão ao veículo, foi interno", detalhou Ahued, ao assinalar que o Ministério Público do estado já iniciou as investigações.

O corpo de Escobar, que tinha 42 anos, estava do lado do motorista do veículo, encontrado em um acostamento da estrada.

Em imagens exibidas pela imprensa local, é possível ver uma arma de fogo entre as pernas do legislador. A polícia isolou a área.

Escobar era professor, foi líder do magistério e secretário de Educação de Veracruz (2018-2021). Ele tinha chegado à Câmara dos Deputados em setembro de 2024.

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