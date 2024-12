Deputado federal assassinado a tiros no leste do México

A- A+

Um deputado federal mexicano foi assassinado a tiros na segunda-feira no estado de Veracruz, do qual era representante, informou o Ministério Público estadual.

O legislador Benito Aguas Atlahua era representante do distrito 18 do município de Zongolica, segundo o MP de Veracruz.

"Infelizmente, o deputado federal Benito Aguas Atlahua faleceu devido aos ferimentos sofridos por um ataque com arma de fogo", afirmou o MP.

Após o ataque, o deputado, que estava em condição crítica, foi levado a um hospital para receber atendimento médico.

No local da agressão, ocorrida na comunidade de Tepenacaxtla, que é parte do município de Zongolica, também foi encontrado o corpo de um homem identificado como Agustín Linares, acrescentou o Ministério Público.

As autoridades não divulgaram informações sobre as circunstâncias da agressão ou dos possíveis criminosos.

Aguas Atlahua era militante do Partido Verde Ecologista do México (PVEM), que ao lado do Partido do Trabalho (PT) e do Morena (Movimento Regeneração Nacional) - o partido da presidente Claudia Sheinbaum - formam a coalizão governista que controla com ampla maioria o congresso bicameral mexicano.

Veracruz, localizado na costa do Golfo do México, é um território disputado por grupos criminosos por sua localização estratégica para o tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos e devido à passagem de migrantes sem documentos para este país.

