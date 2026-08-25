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PALESTINA Deputado israelense ataca memorial palestino O memorial no centro da aldeia inclui os nomes dos mortos em uma batalha de 1968, durante a Primeira e a Segunda Intifadas, e até os dias atuais

Um deputado israelense de extrema direita atacou um memorial palestino na Cisjordânia ocupada com uma marreta nesta terça-feira (25), enquanto estava sob escolta militar, um ato condenado tanto pelo exército quanto por políticos israelenses.

Imagens que circulam online mostram Zvi Sukkot, um colono e ativista, destruindo um monumento em homenagem aos mártires na aldeia palestina de Madama, no norte da Cisjordânia, enquanto soldados observavam.

"Há alguns dias, exigi que o Exército tomasse medidas para remover os monumentos que homenageiam terroristas nas aldeias dos assassinos, Madama e Burin. Infelizmente, eles permaneceram de pé. Então, fui até lá pessoalmente e os derrubei", publicou Sukkot no Facebook, juntamente com um vídeo do ato.

O Exército israelense afirmou à AFP que Sukkot e seus assistentes fizeram uma "visita" à área "com segurança fornecida por soldados das Forças de Defesa de Israel que foram desviados de suas funções operacionais para esse fim". "

"Ao contrário da coordenação acordada, os participantes agiram de forma enganosa e manipuladora, sem autorização, desviando-se completamente do quadro aprovado, e começaram a demolir um dos monumentos em Madama", acrescentou.

Segundo o Exército, os soldados relataram o incidente aos seus comandantes, que ordenaram que interrompessem a atividade, e "os participantes foram rapidamente escoltados para fora da aldeia".

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou que "fazer justiça com as próprias mãos, especialmente quando envolve figuras públicas, é uma prática repreensível", acrescentou.

Rami Nassar, chefe do conselho da aldeia de Madama, disse à AFP que o memorial no centro da aldeia inclui os nomes dos mortos em uma batalha de 1968, durante a Primeira e a Segunda Intifadas, e até os dias atuais.

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