Enem 2023 Deputado Pedro Campos solicita gratuidade no transporte público nos dias do Enem O parlamentar enviou ofício ao Governo de Pernambuco solicitando, por meio do Grande Recife Consórcio de Transporte, a implementação de transporte público gratuito nos dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio

O deputado federal Pedro Campos (PSB) enviou ofício ao Governo de Pernambuco solicitando, por meio do Grande Recife Consórcio de Transporte, a implementação de transporte público gratuito nos dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A aplicação do exame ocorre nos dois próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro.

O parlamentar lembrou que Pernambuco possui política de passe livre e argumentou que, por meio dessa política, poderia ser custeado o acesso às provas do Enem. Campos afirmou, ainda, que é importante viabilizar a gratuidade para todos os candidatos nos dias de prova, já que o Exame não é feito somente por estudantes do ensino regular.

“Diversas localidades estão adotando a gratuidade do transporte público e aumento de frota em outras cidades, como Fortaleza, Águas Lindas, Iúna, Campo Grande,entre outras. Precisamos agir para suprir a demanda necessária para a garantia do acesso universal à educação”, comentou o deputado.

Ele também destacou que a iniciativa iria colaborar para superar desafios enfrentados por candidatos que moram distantes do local de prova ou que enfrentam dificuldades financeiras para sua mobilidade. “Muitas cidades e regiões metropolitanas do país estão adotando ações voltadas a garantir o melhor acesso dos estudantes para realização das provas”, reforçou.

Com o objetivo de garantir o acesso aos locais de provas, a União Brasileira dos Estudantes Secundarista (UBES) também realiza mobilização nacional pela gratuidade do transporte público nos dias do Enem. O vice-presidente da UBES, Inaldo Ribeiro, afirmou que a instituição solicitou formalmente o apoio do Governo de Pernambuco para que os candidatos possam participar dos processos de ingresso às universidades públicas.

“Esse é um exame importante que contribui com a formação das nossas juventudes. Nos últimos anos temos acompanhado com preocupação o declínio nos números de inscritos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), uma das mais graves consequências da pandemia de COVID-19”, disse.

Segundo o Ministério da Educação, mais de 218 mil pessoas estão inscritas no Exame em Pernambuco, o que representa 5,6% dos mais de 3,9 milhões de candidatos em todo o Brasil. Um dos desafios que mais tem preocupado os estudantes que irão prestar o Enem, é justamente a mobilidade até o local da prova.

A presidente da União dos Estudantes de Pernambuco (UEP), Clara Maria Lucena, ressaltou que a gratuidade também deveria ser aplicada para os candidatos inscritos no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco.

“O SSA irá realizar provas nos dias 19 e 26 de novembro e 3 e 10 de dezembro. É importante garantir também o acesso dos candidatos que irão fazer as provas. Nós da União dos Estudantes de Pernambuco acreditamos e lutamos pela democratização do acesso ao ensino superior que se inicia na ida e na volta desses estudantes na realização de suas provas”, frisou.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Governo do Estado mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

