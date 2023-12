Deputado turco sofre ataque cardíaco ao discursar contra Israel; veja

A- A+

O deputado turco Hasan Bitmez, do partido islâmico Felicity, desmaiou em meio a uma sessão no Parlamento no momento em que criticava as ações do governo de Recep Tayyip Erdogan no que diz respeito à guerra Israel-Hamas nesta terça-feira.





Geçmiş olsun,

Meclis kürsüsünde siyonist işgal rejiminin katliamlarına karşı konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yere düşen Saadet Partisi milletvekili Sayın Hasan Bitmez’e Allah Tebareke ve Teala’dan sağlık şifa ve esenlikler niyaz ediyoruz… pic.twitter.com/P9oEHMpATm — Kudüs TV (@KudusTv) December 12, 2023

Bitmez, de 53 anos, dizia que o Estado de Israel "sofreria a ira de Alá" pelas ações que tem conduzido na Faixa de Gaza desde o último 7 de outubro.

"Mesmo que a história se cale, a verdade não ficará em silêncio", afirmou. "Eles [Israel] pensam que, se se livrarem de nós, o problema estará resolvido. Mesmo que se livrem de nós, não se livrarão da culpa. Se se livrarem do castigo da história, não se livrarão do castigo de Alá."

Em seguida, de acordo com a BBC, Bitmez sofreu um ataque cardíaco e foi socorrido por outros parlamentares. Ao desmaiar, ele teria batido a cabeça no chão. Ainda no local, ele recebeu massagem cardíaca antes mesmo de chegar na unidade hospitalar.

Em nota, o Ministério da Saúde da Turquia afirmou que o estado de saúde do deputado era extremamente grave. Segundo a pasta, um exame de angiografia foi realizado e constatou que duas artérias estavam completamente bloqueadas. Bitmez atualmente está conectado a um respirador pulmonar.

