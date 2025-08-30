S�b, 30 de Agosto

TIROTEIO

Deputado ucraniano Andrii Parubii é assassinado no oeste do país

As autoridades informaram que estão procurando o autor dos disparos

Andrii Parubii, ex-presidente do Parlamento, foi assassinado a tiros neste sábado (30) em Lviv, na UcrâniaAndrii Parubii, ex-presidente do Parlamento, foi assassinado a tiros neste sábado (30) em Lviv, na Ucrânia - Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

O deputado ucraniano Andrii Parubii, ex-presidente do Parlamento, foi assassinado a tiros neste sábado em Lviv, oeste do país, informaram as autoridades locais.

A polícia ucraniana relatou um tiroteio em Lviv e que "uma personalidade pública e política conhecida" morreu devido aos ferimentos.

O presidente Volodimir Zelensky anunciou que a vítima era Andrii Parubii, presidente do Parlamento ucraniano entre 2016 e 2019.

Zelensky lamentou um "assassinato horrível" e prometeu uma investigação para esclarecer as circunstâncias e os motivos do crime.

As autoridades informaram que estão procurando o autor dos disparos.

Parubii havia participado dos recentes movimentos pró-europeus na Ucrânia, primeiro na "Revolução Laranja" de 2004 e depois na "Revolução de Maidan" em 2014.

 

