Deputado ucraniano detona granadas em reunião; uma pessoa morreu e pelo menos 26 ficaram feridas

A- A+

Um deputado ucraniano detonou pelo menos duas granadas dentro de uma sala lotada em um prédio do governo local, em Zakarpattia, nesta sexta-feita, segundo a Polícia Nacional da Ucrânia. Segundo o jornal local Kyiv Post, pelo menos uma pessoa morreu e 26 ficaram feridas, sendo que seis estão em estado grave.

O incidente está sendo investigado como um possível ataque terrorista, disse a polícia.

No vídeo, o homem entra na sala, puxa as duas granadas dos bolsos, remove seus pinos e as joga no chão. Rapidamente os presentes abaixam a cabeça e a sala é tomada por explosões, fumaça e gritos.

A polícia ainda não confirmou a identidade do autor do atentado, mas o jornal Ukrainska Pravda afirma que se tratava de Serhii Batryn, membro do conselho da aldeia do partido Servo do Povo.O veículo Zakarpattia24 compartilhou um vídeo no qual Batryn aparece reclamando de outras autoridades locais. O jornal local também disse que Batryn já havia brigado com colegas sobre um aumento salarial durante a guerra para o chefe do conselho da aldeia



A video of a #Zakarpattia deputy detonating grenades has surfaced online.



The footage depicts a man entering a room during a meeting. A few seconds later, he retrieved grenades from his pockets and threw them on the floor, followed by subsequent explosions. pic.twitter.com/kvJ10kNBug

O incidente está sendo investigado como um possível ataque terrorista, disse a polícia.

Antes de detonar as granadas, Batryn supostamente discutiu com seus colegas de trabalho sobre o assunto, que se recusaram a ficar do seu lado. Após a disputa, Zakarpattia24 disse que saiu e voltou com as granadas.Um deputado ucraniano detonou pelo menos duas granadas dentro de uma sala lotada em um prédio do governo local, em Zakarpattia, nesta sexta-feita, segundo a Polícia Nacional da Ucrânia. Segundo o jornal local Kyiv Post, pelo menos uma pessoa morreu e 26 ficaram feridas, sendo que seis estão em estado grave.

Veja também

GRANDE RECIFE Homem morre após se afogar em barragem no Cabo de Santo Agostinho