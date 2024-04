Deputados do Tennessee, nos EUA, aprovam lei que permite professores armados nas salas de aula

A- A+

O Legislativo do estado americano do Tennessee aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que permite que professores, diretores e funcionários escolares portem armas ocultas, um ano após um ataque a tiros deixar seis mortos em uma escola local.

A medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados do Tennessee. No início de abril, havia recebido o aval do Senado local e agora aguarda a assinatura do governador republicano Bill Lee, que se declara "aberto" à ideia de portar armas e aparentemente nunca vetou um projeto de lei.



O texto estabelece requisitos para que os funcionários das escolas possam portar armas de fogo, como ter passado por 40 horas de "formação básica em policiamento escolar" e outras 40 horas de treinamento por ano. As armas precisam estar ocultas, como em bolsas ou em casacos.





Há pouco mais de um ano, em março, um homem abriu fogo em uma escola primária em Nashville, matando três crianças e três adultos — uma professora, a diretora da escola e o zelador — antes de ser morto pela polícia. Em agosto do ano passado, a Câmara do Tennessee, liderada pelos republicanos, expulsou dois deputados depois que eles interromperam uma sessão para exigir controles de armas mais rígidos. Em fevereiro, a Casa aprovou uma medida que impede que parlamentares expulsos sejam novamente indicados para os cargos.

