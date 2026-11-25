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Guerra no Oriente Médio Deputados israelenses tramitam lei para criar comissão sobre o ataque de 7 de outubro Em uma votação preliminar, 65 membros do Parlamento votaram a favor e 50 contra o projeto de lei apresentado pelo partido de Gadi Eisenkot, candidato a primeiro-ministro

Os deputados israelenses deram, nesta quarta-feira (25), a aprovação inicial a uma lei para criar uma comissão de inquérito sobre as falhas de segurança que levaram ao ataque sem precedentes do Hamas, em 7 de outubro de 2023.

Em uma votação preliminar, 65 membros do Parlamento votaram a favor e 50 contra o projeto de lei apresentado pelo partido de Gadi Eisenkot, candidato a primeiro-ministro.

Líder do bloco de oposição nas eleições do mês passado, o centrista Eisenkot foi encarregado de formar um governo e encontra-se em meio a negociações para obter os apoios necessários.

Durante a campanha eleitoral, Eisenkot se comprometeu a estabelecer rapidamente uma comissão estatal independente sobre as falhas que permitiram o ataque do movimento islamista Hamas, o qual resultou na morte de mais de 1.200 pessoas e desencadeou a ofensiva em Gaza.

O governo do primeiro-ministro em exercício, Benjamin Netanyahu, que estava no poder quando o ataque ocorreu, rejeita uma investigação desse tipo e propõe, em vez disso, uma comissão bipartidária cujos membros seriam nomeados por políticos.

O projeto de lei será agora encaminhado a uma comissão do Knesset, o Parlamento de Israel, e precisará passar por três votações adicionais antes de se tornar lei.

Segundo um comunicado do Knesset com os detalhes do projeto, a comissão seria composta por cinco membros e teria a obrigação de publicar um relatório provisório no prazo de um ano a partir do anúncio de sua criação.

O partido Yashar, de Eisenkot, afirmou que a lei é "essencial para esclarecer a verdade e extrair as lições necessárias para garantir a segurança de Israel".

Muitos israelenses têm exigido uma investigação independente sobre o ataque mais letal da história do país, que causou um profundo trauma nacional cujas repercussões ainda são sentidas.

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