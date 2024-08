Deputados tailandeses elegem Paetongtarn Shinawatra como a nova primeira-ministra do país

A- A+

A Assembleia Nacional da Tailândia elegeu, nesta sexta-feira, Paetongtarn Shinawatra, de 37 anos, filha do magnata e ex-chefe de governo progressista Thaksin Shinawatra, como sua nova primeira-ministra.

A herdeira desta família influente e controversa torna-se a pessoa mais jovem e a segunda mulher a liderar o governo do reino asiático, apenas atrás de sua tia.

A nomeação foi precipitada pela decisão, na quarta-feira, do Tribunal Constitucional de demitir o então chefe do governo Srettha Thavisin por ter nomeado um ministro condenado há anos por corrupção.





A sua demissão foi o capítulo mais recente em duas décadas de instabilidade política e de luta entre o Exército, as elites pró-monarquia e os partidos populistas ligados ao pai de Paetongtarn, um magnata das telecomunicações e antigo proprietário do Manchester City.

Como líder da coligação governamental, o partido Pheu Thai escolheu, na quinta-feira, a jovem herdeira como candidata a primeira-ministra e nenhum dos seus dez colegas apresentou alternativa.

Paetongtarn Shinawatra ajudou a administrar o braço hoteleiro do império empresarial de sua família, antes de entrar na política no fim de 2022. Durante a campanha para as eleições gerais do ano passado, ela se tornou uma presença quase constante na mídia e em comícios.

Essas eleições culminaram numa vitória do Partido Move Forward, um rival progressista de Pheu Thai, que tinha prometido rever o grave crime de lesa-majestade e moderar o poder dos monopólios empresariais do país.

O Senado, dominado por elites próximas da monarquia e do Exército, bloqueou a tentativa desse partido de formar governo e finalmente o Pheu Thai assumiu o poder após fechar um pacto com formações pró-militares com as quais historicamente tinha um mau relacionamento.

No entanto, o mandato de Srettha terminou com a decisão do Tribunal Constitucional, que uma semana antes também dissolveu o Partido Move Forward e desqualificou o seu líder.

O pai da nova ministra, Thaksin Shinawatra, transformou a política tailandesa no início dos anos 2000 com medidas populistas que lhe valeram o apoio da população rural e lhe permitiram vencer duas eleições.

Mas também perturbaram poderosas elites conservadoras, que consideravam o seu governo corrupto, autoritário e desestabilizador.

Deposto por um golpe militar em 2006, Thaksin exilou-se dois anos depois, mas nunca deixou de comentar a política do seu país, ao qual regressou no ano passado.

