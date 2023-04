A- A+

TRÂNSITO DER adiciona mais uma faixa da BR-232 para ser utilizada neste feriado de Tiradentes Trecho conta com cerca de sete quilômetros, sendo utilizado por cerca de 70 mil veículos que passam pela via todos os dias

Os motoristas que trafegarem pela BR-232, no feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), vão perceber mudanças significativas no fluxo do trecho triplicado que mede aproximadamente 6,8 quilômetros, que vai do final da avenida Abdias de Carvalho até as proximidades da entrada da BR-408, no Curado.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) vai abrir mais uma faixa de tráfego, contando assim com três vias, para uma média de 70 mil veículos, estimativa essa que tende a subir por conta do feriado de Tiradentes.

O motorista que for pegar a estrada neste feriado, deverá tomar muito cuidado e ficar atento às placas de sinalização em dois trechos onde vai ter interdições em apenas uma das faixas de tráfego nos dois sentidos.

Para quem vai de Recife para Caruaru encontrará um trecho de 500 metros (de uma das faixas) interditado, para cura do pavimento em concreto, próximo ao viaduto sobre a linha férrea. Quem vem com destino ao Recife, encontrará 900 metros (de um das faixas) interditados próximos ao Jardim Botânico.

Na sexta-feira (21) a partir das 8h e também domingo (23) a partir do meio-dia, equipe do DER estará no trecho triplicado da BR 232 para dar suporte e fluidez na via. Contando ainda com ações informativas e educativas sobre o trânsito, alertando os usuários sobre temas importantes, entre eles a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança.



Veja também

meio ambiente Greenpeace pede que fabricantes asiáticos de semicondutores reduzam emissões poluentes