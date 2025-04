DER desliga lombadas eletrônicas para feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes; saiba quais

A- A+

O Departamento de Estradas de Rodagens de Pernambuco (DER-PE) desligou, temporariamente, algumas lombadas eletrônicas para o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes.



Equipamentos de trechos estratégicos das rodovias estaduais PE-35 e BR-232 foram desligados nesta quinta-feira (17) e seguem sem funcionar até a segunda-feira, dia 21 de abril.



Os equipamentos serão religados às 5h da terça-feira (22).



Confira lombadas eletrônicas desligadas:



Rodovia PE-35

KM 7,30 – Itapissuma, em frente à Delegacia

• Faixa A: sentido Itamaracá

• Faixa B: sentido Igarassu



KM 7,90 – Itapissuma

• Faixa A: sentido Itamaracá

• Faixa B: sentido Igarassu



Rodovia BR-232

KM 10,80 – Curado

Sentido Recife

"A medida busca melhorar a fluidez do trânsito nos pontos que costumam registrar retenções", destaca o Governo de Pernambuco.



Mesmo com a suspensão temporária, o DER-PE reforça que ter responsabilidade no trânsito é fundamental, e que respeitar os limites de velocidade e as normas de circulação garantem a segurança de todos.

