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Rodovias DER inicia nova etapa de serviços para melhoria da PE-027, na Ladeira de Aldeia, nesta segunda (17) No primeiro trecho, entre o km 0 e o km 0,6, os serviços ocorrem de 17 a 19 de agosto, no período noturno

Começa nesta segunda-feira (17) uma nova etapa da intervenção de recuperação da PE-027, na Ladeira de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Nesta etapa, para a execução do Tratamento Superficial Duplo (TSD), os trabalhos serão realizados em dois segmentos da rodovia.

No primeiro trecho, entre o km 0 e o km 0,6, os serviços ocorrem de 17 a 19 de agosto, no período noturno. Já no segundo trecho, entre o km 0,6 e o km 2,46, a execução está programada para o período de 20 de agosto a 4 de setembro.

Durante essa etapa, será utilizada como rota alternativa a Estrada dos Macacos e a Rua Anísio de Abreu, com o objetivo de reduzir os impactos no tráfego durante a realização dos trabalhos.

Recuperação da PE-027

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), as intervenções têm como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e segurança da PE-027 para motoristas, moradores e demais usuários da rodovia.

Desde o início da intervenção, em 28 de julho, o DER vem realizando serviços de recuperação ao longo do trecho, incluindo fresagem do pavimento, correções nos pontos necessários e preparação da pista para a aplicação do novo revestimento, além de ações de sinalização e organização do tráfego.

Segundo o DER-PE, o departamento permanece com equipes mobilizadas e o trecho conta com sinalização para orientar os condutores. O órgão reforça a orientação para que os motoristas reduzam a velocidade, respeitem a sinalização implantada e utilizem a rota alternativa durante o período indicado.

Intervenções têm como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e segurança da PE-027. Foto: Divulgação/DER-PE.

Intervenções têm como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e segurança da PE-027. Foto: Divulgação/DER-PE.

Intervenções têm como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e segurança da PE-027. Foto: Divulgação/DER-PE.

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