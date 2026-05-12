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Mobilidade DER realiza interdição preventiva da Ponte do Cumbe nesta terça-feira (12) definição de quando a ponte será liberada vai depender da previsão das chuvas e do nível da barragem.

Começou na noite desta terça-feira (12) a interdição provisória da Ponte do Cumbe, localizada na PE-50, ligando as cidades de Limoeiro e Feira Nova. A ação, realizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), foi uma solicitação da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento do estado (SRHS).

A medida ocorreu após ser identificada a acumulação da Barragem de Lagoa do Carro (também chamada de Barragem de Carpina), com cota de de 109,81 metros.

A ação, de acordo com a DER, visa garantir a segurança dos motoristas e pedestres que acessam o local, frente à possibilidade de inundação da ponte do Cumbe, sobre o Rio Cotunguba, à medida em que o reservatório chegue ao volume de 110 metros previsto no protocolo de cheias estabelecido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

O DER coordena a interdição da rodovia e orienta que os condutores busquem alternativas, como as rodovias PE-053 e PE-090, para o deslocamento na região. A definição de quando a ponte será liberada vai depender da previsão das chuvas e do nível da barragem.

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