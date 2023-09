A- A+

FERIADÃO DER monta operação com desligamento de lombadas eletrônicas das rodovias estaduais nesta quarta (6) A ação ocorre por conta do feriado desta quinta (7), do Dia da Indepência do Brasil, e se estende até a segunda-feira (11)

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) realiza uma operação especial a partir desta quarta-feira (6), visando o feriadão que começa nesta quinta (7), quando será comemorado o Dia da Independência do Brasil, e se estende até a segunda (11). Na ação, será feito o desligamento das lombadas eletrônicas das rodovias estaduais e de alguns trechos da BR-232. A iniciativa tem o objetivo de evitar sinistros e minimizar transtornos e congestionamentos devido ao alto fluxo de veículos.

O esquema especial também contará com a fiscalização reforçada nestes setores para evitar manobras irregulares, excesso de velocidade, embriaguez no volante, entre outros. Também será feita a atuação de motoristas infratores.

A operação inicia nesta quarta, às 12h, com o desligamento de 12 equipamentos de fiscalização eletrônica, que serão religados às 5h da próxima segunda-feira. Os aparelhos desativados estão localizados nos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Moreno (BR-232), Itapissuma (PE-035), Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Sirinhaém (PE-060).

“Nossos agentes de trânsito estarão atentos para evitar as infrações de trânsito nas estradas, como as ultrapassagens em locais proibidos e pelos acostamentos, excesso de velocidade, entre outras. São ações importantes para o cumprimento das leis de trânsito, que ajudam na redução do número de acidentes e vítimas fatais nas rodovias", destacou o diretor-presidente do DER, Rivaldo Melo.



Para isso, a fiscalização do DER contará ainda com uma intensificação na vigilância nas rodovias estaduais em uma parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a Secretaria de Saúde, através da Operação Lei Seca, além da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). Como apoio, as prefeituras dos municípios que sediam a operação também participam ativamente.

Nas abordagens serão verificados os documentos, equipamentos de segurança e condições de conservação do veículo, CNH do condutor, entre outros itens.

"Pedimos aqueles que vão viajar que se planejem bem antes, conferindo as condições do veículo e documentos necessários, sair mais cedo, respeitar as leis de trânsito, não pegar a direção se ingerir bebida alcoólica e outros cuidados. Fazendo tudo correto, é possível ir e voltar sem colocar sua vida e a dos outros em risco”, reiterou o diretor-presidente do DER.

Confira, abaixo, a lista completa de lombadas desativadas nesta quarta (6) devido ao feriadão, além de suas localizações:

PE-035

Km 7,30 - Itapissuma

Km 7,90 - Itapissuma



PE-060

Km 0,1 - Cabo de Santo Agostinho

Km 2,5 - Cabo de Santo Agostinho (ambos sentidos)

Km 8,42 - Cabo de Santo Agostinho

Km 8,43 - Cabo de Santo Agostinho

Km 16,63 - Ipojuca

Km 42,50 - Sirinhaém

Km 43,00 - Sirinhaém



BR-232

Km 11,0 - Curado

km 24,70 - Moreno

