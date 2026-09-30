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ELEIÇÃO DER-PE anuncia desligamento das lombadas eletrônicas da rodovia BR-232 para a eleição Desativação ocorrerá de Recife a Caruaru, das 5h do sábado (3) às 5h da segunda-feira (5)

As lombadas eletrônicas da rodovia BR-232, no trecho do Recife a Caruaru, até o entroncamento com a BR-104, serão temporariamente desligadas das 5h do sábado (3) às 5h da segunda-feira (5).

A medida integra a operação especial de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) para a eleição, que vai acontecer neste domingo (3).

A desativação temporária, no entanto, não altera os limites de velocidade regulamentados. O departamento orienta que os motoristas dirijam conforme a sinalização, mantendo a velocidade compatível com as condições da via.

A operação acompanhará o período de maior movimentação de veículos na rodovia. Ao longo do trecho, o DER-PE também posicionará Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) para orientar os condutores e reforçar as mensagens de segurança viária.

Para o presidente do DER-PE, André Fonseca, a operação busca contribuir com a mobilidade durante o período eleitoral.



“Essa iniciativa foi planejada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para melhorar a fluidez do trânsito durante o fim de semana das eleições. Vamos reforçar as orientações aos motoristas, que devem respeitar os limites de velocidade e dirigir com prudência”, afirmou.

*Com informações da assessoria de imprensa

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