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7 DE SETEMBRO DER-PE desativará lombadas eletrônicas na PE-060 e BR-232 durante o feriadão de 7 de setembro Ação busca dar maior fluidez ao trânsito rumo ao litoral Sul e ao Agreste; equipamentos voltam a operar na terça-feira (8)

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) desligará temporariamente os equipamentos de fiscalização eletrônica na rodovia PE-060 e em um trecho da BR-232 para o feriado da Independência do Brasil.



A medida entrará em vigor às 12h desta sexta-feira (4) e segue até às 5h da próxima terça-feira (8).

Na PE-060, principal rota de acesso às praias do litoral Sul, todas as lombadas eletrônicas serão desligadas nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Barreiros e São José da Coroa Grande.



Já na BR-232, apenas o equipamento localizado no km 10,7, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Recife, será desativado. Os demais radares e lombadas continuam operando normalmente.



O DER-PE reforça que a desativação temporária visa garantir maior fluidez ao tráfego no período de alta movimentação, mas não altera os limites de velocidade das vias. Os condutores devem manter a atenção e respeitar a sinalização ao longo de todo o percurso.



Confira os pontos que serão desativados:

BR-232

Km 10,7 – Jaboatão dos Guararapes, Curado, sentido Recife, próximo ao entroncamento com a BR-408 (DERPE1348).

PE-060

Km 0,270 – Cabo de Santo Agostinho, sentido Ipojuca (DERPE1736);

Km 2,150 – Cabo de Santo Agostinho, sentido Ipojuca (DERPE1737);

Km 2,200 – Cabo de Santo Agostinho, sentido Recife (DERPE1738);

Km 5,450 – Cabo de Santo Agostinho, sentido Recife (DERPE1739);

Km 8,700 – Cabo de Santo Agostinho, sentido Ipojuca (DERPE1740);

Km 8,740 – Cabo de Santo Agostinho, sentido Recife (DERPE1741);

Km 13,700 – Ipojuca, nos dois sentidos (DERPE1742);

Km 17,220 – Ipojuca, nos dois sentidos (DERPE1743);

Km 18,450 – Ipojuca, nos dois sentidos (DERPE1744);

Km 41,740 – Sirinhaém, nos dois sentidos (DERPE1745);

Km 41,980 – Sirinhaém, nos dois sentidos (DERPE1746);

Km 52,700 – Rio Formoso, nos dois sentidos (DERPE1747);

Km 53,390 – PE-060 (DERPE1748);

Km 53,440 – PE-060 (DERPE1749);

Km 55,300 – Rio Formoso, nos dois sentidos (DERPE1750);

Km 72,760 – Barreiros, nos dois sentidos (DERPE1752);

Km 83,160 – São José da Coroa Grande, nos dois sentidos (DERPE1753);

Km 84,200 – São José da Coroa Grande, nos dois sentidos (DERPE1754).

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