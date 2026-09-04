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7 DE SETEMBRO

DER-PE desativará lombadas eletrônicas na PE-060 e BR-232 durante o feriadão de 7 de setembro

Ação busca dar maior fluidez ao trânsito rumo ao litoral Sul e ao Agreste; equipamentos voltam a operar na terça-feira (8)

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DER-PE desativa temporariamente lombadas eletrônicas ba PE-060 e um equipamento na BR-232DER-PE desativa temporariamente lombadas eletrônicas ba PE-060 e um equipamento na BR-232 - Foto: Divulgação / DER-PE

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) desligará temporariamente os equipamentos de fiscalização eletrônica na rodovia PE-060 e em um trecho da BR-232 para o feriado da Independência do Brasil.

A medida entrará em vigor às 12h desta sexta-feira (4) e segue até às 5h da próxima terça-feira (8).

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Na PE-060, principal rota de acesso às praias do litoral Sul, todas as lombadas eletrônicas serão desligadas nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Barreiros e São José da Coroa Grande.

Já na BR-232, apenas o equipamento localizado no km 10,7, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Recife, será desativado. Os demais radares e lombadas continuam operando normalmente.

O DER-PE reforça que a desativação temporária visa garantir maior fluidez ao tráfego no período de alta movimentação, mas não altera os limites de velocidade das vias. Os condutores devem manter a atenção e respeitar a sinalização ao longo de todo o percurso.

Confira os pontos que serão desativados:
BR-232
Km 10,7 – Jaboatão dos Guararapes, Curado, sentido Recife, próximo ao entroncamento com a BR-408 (DERPE1348).

PE-060

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